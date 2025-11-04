Saints Row: Neue Hoffnung auf einen Reboot

Chris Stockman, früher Design Director des ersten Saints Row und inzwischen bei dem VR-Studio Bit Planet Games tätig, teilte im Saints Row Subreddit mit, dass er gebeten wurde, ein Konzept für einen Reboot zu erstellen.

Er bezeichnet es als einen vielversprechenden Schritt, der seine bisherigen Ideen für das Spiel von bloßen Träumen in greifbare Möglichkeiten verwandelt.

Mehrere Nutzer waren zunächst skeptisch und fragten ihn, ob daraus wegen seines aktuellen Studios ein VR‑Projekt werde. Doch Stockman stellte klar, dass den Reboot kein VR‑Spiel sein werde und er stattdessen zu seinen gestalterischen Wurzeln zurückkehre.

Stockman wandte sich nach einem Interview mit Esports Insider im Oktober an Embracer, bei dem die Rechte der IP liegen. Er kritisierte den Reboot scharf und meinte, ohne die vertrauten Charaktere sei das Spiel nicht wirklich Saints Row gewesen.

Gegenüber PCGamesN sagte Stockman zu seiner Vision: „Ich will die Saints Row-Reihe wieder zu ihren Wurzeln zurückbringen. Wie ihr wisst, habe ich bei Saints Row 1 Regie geführt und finde, dass die Reihe sich viel zu weit davon entfernt hat.“ „Ich verstehe total, warum sie diesen Weg eingeschlagen haben, aber am Ende haben sie sich irgendwie in eine Sackgasse manövriert, aus der sie nicht mehr herauskommen.“

Bisher sei es nicht mehr als eine Idee. Doch das Interesse bestehe. Stockman versucht sogar, das alte Team zusammenzubringen.

Was haltet ihr von einem Reboot der Saints Row-Reihe?