Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation: Spin-off zu Sakuna: Of Rice and Ruin angekündigt

Mit Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation wurde ein Spin-off zu Sakuna: Of Rice and Ruin angekündigt.

Marvelous Europe hat bestätigt, dass das Unternehmen Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation veröffentlichen wird.

Der Titel befindet sich derzeit bei Edelweiss in Entwicklung, den Entwicklern des erfolgreichen Indie-Action-Platformers und der Reisbauernsimulation Sakuna: Of Rice and Ruin. Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation ist der erste Eintrag in einer expandierenden Sakuna-Franchise.

Das Spiel wird eine Nebengeschichte erzählen, die sich auf die brillante Prinzessin Kokorowa konzentriert, Sakunas enge Freundin, die als hochrangige Göttin über Räder und Erfindungen aus ihrer himmlischen Heimat wacht.

Weitere Informationen zu Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation, einschließlich Plattformen und Veröffentlichungszeitpunkt, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.