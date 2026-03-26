Salvation Denied: Koop-Chaos lässt Bauwerke spektakulär einstürzen

Salvation Denied bringt physikbasiertes Koop Chaos auf Steam und später auch auf Konsolen.

Der Publisher Digital Vortex Entertainment gemeinsam mit Entwickler Firevolt hat mit Salvation Denied einen Koop-Titel vorgestellt, der kreatives Bauen mit physikgetriebenem Chaos verbindet.

Schon jetzt könnt ihr selbst Hand anlegen: Ein zeitlich begrenzter Playtest ist ab sofort gestartet und läuft für eine Woche auf Steam. Die vollständige Veröffentlichung ist für Herbst 2026 auf dem PC geplant, während Versionen für Konsolen wie die Xbox Series X|S und die PlayStation 5 im Jahr 2027 folgen sollen.

Im Zentrum des Spiels steht eine Gruppe kleiner, gelber Bauroboter, die auf einem feindlichen Planeten gigantische Konstruktionen errichten müssen. Angetrieben werden sie von einem mysteriösen Auftraggeber, dessen Pläne ebenso undurchsichtig wie fanatisch erscheinen.

Was zunächst nach klassischem Aufbauspiel klingt, entwickelt sich schnell zu einer chaotischen Herausforderung. Das vollständig physikbasierte Bausystem sorgt dafür, dass jedes einzelne Bauteil Gewicht besitzt und die Stabilität der gesamten Struktur beeinflusst. Schon kleine Fehler können dazu führen, dass ein ambitioniertes Bauwerk spektakulär in sich zusammenbricht.

Sein volles Potenzial entfaltet Salvation Denied im Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Während ihr über wackelige Konstruktionen balanciert, Bauteile werft und provisorische Stützen errichtet, entscheidet vor allem die Abstimmung im Team über Erfolg oder Scheitern. Doch selbst die besten Pläne geraten schnell ins Wanken, wenn die Physik zuschlägt.

Für zusätzliche Dynamik sorgt ein Proximity-Voice-Chat, der Stimmen abhängig von der Entfernung überträgt. So werden hektische Rettungsaktionen noch intensiver, wenn Kommandos aus schwindelerregender Höhe durch die Luft hallen.

Um das Chaos zu beherrschen, steht euch ein Arsenal ungewöhnlicher Werkzeuge zur Verfügung. Von der Gravitationskanone über Schaumwerfer bis hin zu Jetpacks eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten, Materialien zu bewegen, Konstruktionen zu stabilisieren oder sich im letzten Moment in Sicherheit zu bringen.

Auch schwere Maschinen spielen eine zentrale Rolle. Ob gewaltige Geräte, die ganze Bauabschnitte verschieben, oder zerstörerische Hybridfahrzeuge, die Konstruktionen buchstäblich zerlegen können – jede Entscheidung kann den Unterschied zwischen Erfolg und totalem Kollaps bedeuten.

Zusätzlichen Druck erzeugen dynamische Umweltgefahren. Meteoritenstürme, Säureregen und andere Katastrophen zwingen euch dazu, eure Bauwerke ständig anzupassen und unter extremen Bedingungen zu improvisieren.

Creative Director Ajven Pabiarzhyn beschreibt die Vision dahinter als ein Spiel, das kreatives Bauen mit echter physikalischer Spannung verbindet. Die intensivsten Momente entstehen demnach genau dann, wenn niemand mehr sicher ist, ob eine Konstruktion standhält oder im nächsten Augenblick zusammenbricht.

Auch Alex Izotov, CEO von Digital Vortex Entertainment, zeigt sich überzeugt vom Potenzial des Titels und hebt besonders den teamorientierten Ansatz hervor.

Der offene Playtest bietet euch ab sofort die Gelegenheit, das Konzept selbst auszuprobieren und herauszufinden, wie lange eure Konstruktionen den Belastungen standhalten.