Salvation: Echoes of War: Zwischen Krieg und Albtraum – Salvation zeigt seinen Release-Trailer

Ein Kriegspilot im Fegefeuer: Salvation: Echoes of War setzt auf eine emotionale Reise.

Mit Salvation: Echoes of War erwartet Spieler ein ungewöhnliches Third-Person-Abenteuer, das psychologischen Horror, Stealth und Rätsel in einer surrealen Welt miteinander verbindet. Passend dazu wurde jetzt der Release-Trailer veröffentlicht.

Im Mittelpunkt steht ein Bomberpilot des Zweiten Weltkriegs, der einen verheerenden Luftangriff nur knapp überlebt.

Schwer verletzt fällt er ins Koma und findet sich in den düsteren Landschaften seines eigenen Fegefeuers wieder. Dort muss er sich seinen traumatischen Kriegserlebnissen stellen, um einen Weg zurück ins Leben zu finden.

An seiner Seite begleitet ihn eine intelligente, hundeähnliche Kreatur. Der treue Begleiter hilft nicht nur bei der Navigation, sondern unterstützt auch beim Lösen von Rätseln und in Stealth-Passagen.

Anstelle klassischer Kämpfe setzt Salvation: Echoes of War auf das Umgehen und Überlisten der Gegner. Die feindlichen Seelen reagieren empfindlich auf Licht und Geräusche und verfolgen den Spieler unerbittlich. Neben gewöhnlichen Gegnern warten Eliteeinheiten, Leutnants und Generäle mit unterschiedlichen Verhaltensweisen auf euch.

Die Spielwelt verbindet historische Inspirationen mit surrealen Albtraumlandschaften. Laut Entwickler Infinite Entropy steht dabei eine emotionale Geschichte über Trauma, Überleben und Erlösung im Mittelpunkt.

Zu den wichtigsten Merkmalen zählen:

Surreale Schauplätze zwischen Realität, Traum und Albtraum

Stealth-Gameplay mit Fokus auf Ausweichen statt Kämpfen

Ein intelligenter Begleiter mit spielrelevanten Fähigkeiten

Von historischen Kriegen inspirierte Umgebungen

Eine emotionale Geschichte über die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse

Das Spiel erscheint am 01. September 2026.