Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered: Neuer Trailer, Release-Termin verkündet

Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered zeigt sich in einem neuen Trailer und wird im August für Konsolen und PC erscheinen.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse wurde ursprünglich 2010 veröffentlicht und ist das letzte Kapitel von Telltales hochgelobter Sam & Max-Adventure-Trilogie.

Von einem kleinen Team bei Skunkape Games, das auch am Original gearbeitet hat, wurde es liebevoll remastered.

Mit einem neuen Trailer wurde jetzt der Release-Termin verkündet.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered wird am 14. August für PC (Steam & GOG), Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.