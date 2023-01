Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered: Tierisches Abenteuer mit Trailer angekündigt

Ein Trailer kündigt das Remaster des Adventures Sam & Max: The Devil’s Playhouse an.

Der Entwickler Skunkape kündigt ein Remaster von Sam & Max: The Devil’s Playhouse für einen Release in 2023 an. Das Point-and-Click-Adventure erschien erstmals 2010 für PlayStation 3, PC und MacOS.

Im Ankündigungs-Trailer zum Remaster lässt der Entwickler die Plattformen zwar noch offen. Eine Veröffentlichung für aktuelle Systeme inklusive der Xbox ist jedoch wahrscheinlich, wenn man auf das vorherige Remaster von Sam & Max: Jenseits von Zeit und Raum schaut. Dieses erschien ebenfalls für Xbox Series X|S und Xbox One.

In The Devil’s Playhouse Remastered begeben sich die besten Tierdetektive der Spielewelt auf die Suche nach den Geheimnissen der Macht. Dabei erhält der durchgeknallte Max plötzlich außergewöhnliche Fähigkeiten: Er kann nicht nur seine Gestalt verändern, sondern sich auch mittels Teleportation überall hin befördern, Gedanken anderer lesen sowie in die Zukunft sehen.