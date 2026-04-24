Samson: Konsolenversion erscheint im September

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Das Open-World-Action-Spiel Samson erscheint im kommenden September für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Nach einem nicht ganz nach Plan verlaufenem Start auf dem PC ist Entwickler Liquid Swords aktuell bemüht Samson mit gleich mehreren Updates auf das gewünschte Level zu hieven.

Bereits bekannt war zudem, dass die Konsolenveröffentlichung des Open-World-Action-Spiels im Herbst dieses Jahres stattfinden soll. Das Veröffentlichungsfenster wurde nun offiziell auf kommenden September eingegrenzt.

Laut Studiogründer Christofer Sundberg war ursprünglich eine zeitgleiche Veröffentlichung auf allen Plattformen vorgesehen, diese aber an den benötigten Kapazitäten gescheitert. Durch die PC-Veröffentlichung seien diese nun aber vorhanden.

Samson sei aktuell bereits auf Konsolen spielbar benötige allerdings weitere Optimierungen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 schließt Sundberg aufgrund der hohen grafischen Ansprüche zumindest vorerst aus:

„Der Start verlief eher durchwachsen. Das Spiel litt unter viel zu vielen Fehlern und einer mangelnden Ausgereiftheit. Wir arbeiten jetzt fast täglich daran, das zu korrigieren. Die Resonanz wird allmählich positiver. Für uns war es einfach ein Muss, das Spiel auf den Markt zu bringen. Aber jedes Spiel, das heutzutage veröffentlicht wird, ist ein Erfolg.“

„Wir hatten nicht die Kapazitäten. Aber jetzt, wo das Spiel draußen ist, haben wir sie. Und das Spiel läuft bereits auf Konsolen. Es muss nur noch optimiert werden, und dann müssen wir den Einreichungsprozess durchlaufen.“

„Es ist grafisch so anspruchsvoll, dass es auf der Switch 2 ohne erhebliche Abstriche bei der Grafik nicht besonders gut laufen würde.“

Quelle
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23 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 94200 XP Posting Machine Level 2 | 24.04.2026 - 07:51 Uhr

    Warte da auf ein Test erstmal bei der Konsolenversion. Da wird man sehen was sich in der Zeit getan hat.

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  2. Lord Hektor 377910 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.04.2026 - 08:04 Uhr

    Hab mir dazu einige Tests angeschaut und muss sagen, das sieht alles irgendwie komisch aus. Ich werde da erstmal einen Bogen drum machen.

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  4. Dr Addy 9065 XP Beginner Level 4 | 24.04.2026 - 09:25 Uhr

    Ich hab es mir für den PC geholt und es macht Spaß.
    Bugs hatte ich bisher keine.

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  5. DennisG89 95740 XP Posting Machine Level 3 | 24.04.2026 - 09:25 Uhr

    hab mir mal paar gameplay angesehen und bin ziemlich unentschlossen.

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  7. Ranzeweih 154395 XP God-at-Arms Silber | 24.04.2026 - 09:59 Uhr

    Bis September ist ja noch ein wenig Zeit. Wenn es so weit ist, schau ich mal, was daraus geworden ist.

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  8. EdgarAllanFloh 128320 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 10:03 Uhr

    Das Spiel war von den Bewertungen echt ein Desaster. Von daher wäre ich sehr überrascht, wenn es noch zum Hit wird. Die ca. 50% guten Bewertungen scheinen das Spiel aber wirklich geliebt zu haben und unzählige Stunden damit verbracht zu haben.

    Also hoffe ich mal das Beste.

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