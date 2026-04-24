Samson: Konsolenversion erscheint im September

Nach einem nicht ganz nach Plan verlaufenem Start auf dem PC ist Entwickler Liquid Swords aktuell bemüht Samson mit gleich mehreren Updates auf das gewünschte Level zu hieven.

Bereits bekannt war zudem, dass die Konsolenveröffentlichung des Open-World-Action-Spiels im Herbst dieses Jahres stattfinden soll. Das Veröffentlichungsfenster wurde nun offiziell auf kommenden September eingegrenzt.

Laut Studiogründer Christofer Sundberg war ursprünglich eine zeitgleiche Veröffentlichung auf allen Plattformen vorgesehen, diese aber an den benötigten Kapazitäten gescheitert. Durch die PC-Veröffentlichung seien diese nun aber vorhanden.

Samson sei aktuell bereits auf Konsolen spielbar benötige allerdings weitere Optimierungen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 schließt Sundberg aufgrund der hohen grafischen Ansprüche zumindest vorerst aus:

„Der Start verlief eher durchwachsen. Das Spiel litt unter viel zu vielen Fehlern und einer mangelnden Ausgereiftheit. Wir arbeiten jetzt fast täglich daran, das zu korrigieren. Die Resonanz wird allmählich positiver. Für uns war es einfach ein Muss, das Spiel auf den Markt zu bringen. Aber jedes Spiel, das heutzutage veröffentlicht wird, ist ein Erfolg.“ „Wir hatten nicht die Kapazitäten. Aber jetzt, wo das Spiel draußen ist, haben wir sie. Und das Spiel läuft bereits auf Konsolen. Es muss nur noch optimiert werden, und dann müssen wir den Einreichungsprozess durchlaufen.“ „Es ist grafisch so anspruchsvoll, dass es auf der Switch 2 ohne erhebliche Abstriche bei der Grafik nicht besonders gut laufen würde.“