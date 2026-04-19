Samson: Roadmap bestätigt Konsolen-Release im Herbst

Ein Konsolen-Release von Samson ist für den Herbst geplant, während gleichzeitig eine umfangreiche Roadmap für die kommenden Monate vorgestellt wurde. Konkrete Termine für den Launch auf Konsolen wurden noch nicht genannt.

Bereits am Mittwoch, den 22. April, erscheint ein weiteres größeres Update, das sich auf mehrere Bereiche konzentriert. Dazu zählen Verbesserungen am Kampfsystem, neue Fahrzeugvarianten sowie Anpassungen beim Fahrzeug-Tuning für Tastatursteuerung. Ergänzt wird das Update durch Änderungen am Schaden für Spieler, NPCs und Fahrzeuge, eine Walk-Taste für die Tastatur, überarbeitete Zeitrennen, Performance-Optimierungen sowie allgemeine Bugfixes.

Eine Woche später, am Mittwoch, den 29. April, folgt das vierte Update, gefolgt von einem weiteren Update in der darauffolgenden Woche. Details zu diesen Inhalten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Darüber hinaus sind bereits zwei größere Content-Updates geplant. Mitte Mai steht ein Update im Fokus, das neue Inhalte für das Kampfsystem liefert. Im Juni folgt ein weiteres Update, das sich stärker auf Fahrzeuge konzentriert und entsprechende Erweiterungen bietet.

Die Entwickler betonen zudem, dass kontinuierliches Feedback aus den Steam-Foren und dem Community-Discord direkt in die Weiterentwicklung einfließt. Parallel zu den laufenden Updates wird weiterhin an der Version gearbeitet, die im Herbst auf Konsolen erscheinen soll.