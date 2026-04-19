Samson: Roadmap bestätigt Konsolen-Release im Herbst

Ein Konsolen-Release von Samson ist für den Herbst geplant, während gleichzeitig eine umfangreiche Roadmap für die kommenden Monate vorgestellt wurde. Konkrete Termine für den Launch auf Konsolen wurden noch nicht genannt.
Bereits am Mittwoch, den 22. April, erscheint ein weiteres größeres Update, das sich auf mehrere Bereiche konzentriert. Dazu zählen Verbesserungen am Kampfsystem, neue Fahrzeugvarianten sowie Anpassungen beim Fahrzeug-Tuning für Tastatursteuerung. Ergänzt wird das Update durch Änderungen am Schaden für Spieler, NPCs und Fahrzeuge, eine Walk-Taste für die Tastatur, überarbeitete Zeitrennen, Performance-Optimierungen sowie allgemeine Bugfixes.
Eine Woche später, am Mittwoch, den 29. April, folgt das vierte Update, gefolgt von einem weiteren Update in der darauffolgenden Woche. Details zu diesen Inhalten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.
Darüber hinaus sind bereits zwei größere Content-Updates geplant. Mitte Mai steht ein Update im Fokus, das neue Inhalte für das Kampfsystem liefert. Im Juni folgt ein weiteres Update, das sich stärker auf Fahrzeuge konzentriert und entsprechende Erweiterungen bietet.
Die Entwickler betonen zudem, dass kontinuierliches Feedback aus den Steam-Foren und dem Community-Discord direkt in die Weiterentwicklung einfließt. Parallel zu den laufenden Updates wird weiterhin an der Version gearbeitet, die im Herbst auf Konsolen erscheinen soll.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vielleicht ist es bis dahin ja gut.
also wenn es in gamepass kommt würde ich es sogar probieren. Aber sonst nicht. Hat sicherlich einige gute ansätze. nur wenn das autofahren echt bescheiden ist, bin ich vermutlich auch raus. Das war das was mich an gta mit am meisten gestört hat die fehlende deutsche synchro und die bescheiden art die autos zu steuern. Konnte ich auch nach 10 std. nicht verinnerlichen
Sehr cool, bis dahin dürften die gröbsten Fehler behoben sein. In Verbindung mit einem vernünftigen Preis würde ich zuschlagen.
Wird wohl so ein typischer Sale kauf.
Der Konsolen Release wird lustig.
Bis dahin ist es sicher ein top game🤣
Ich glaube den Konsolen Release erst wenn ich es sehe.
Potenzial ist ja da, aber ich glaube kaum das bis Herbst genug passiert ist um „gut“ zu sein. Vielleicht nächstes Jahr 😄
Ich halte es für realistischer dass Liquid Swords bis zum Herbst schließt als dass im Herbst die Konsolen Version erscheint.
Sagt mir irgendwie nix, aber was mich jetzt interessieren würde, was wäre wenn man jetzt schon die Xbox next hätte? Also die Steam und co. kann würde man da noch extra eine Xbox Version programmieren oder Portieren oder würde man nur ein Playstation Version machen weil Xbox ja quasi schon bedient ist. 🤔
Versteht ihr was ich meine?
Warte ab auf den Konsolen Release. Wer weiß wie es dann ist . 😉
Das was ich bisher gesehen habe ist echt nicht gut.
Für 25€ kann man machen. bis dahin werden auch einige Fehler behoben