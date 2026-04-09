Samson: Zum PC-Release mit schwachen Wertungen

Mit SAMSON: A Tyndalston Story ist ein neues Projekt von Liquid Swords erschienen. Der Titel ist ab sofort für PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich und wird zu einem Preis von 24,99 US-Dollar angeboten. Eine Veröffentlichung für Konsolen ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.
Das Spiel setzt auf eine kompakte, düstere Story, in der Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Jede Handlung wirkt sich auf den Verlauf aus, während die Spielwelt dynamisch auf das Verhalten reagiert und vergangene Ereignisse nicht vergisst.
Zum Start sind auch die ersten Bewertungen eingetroffen, die ein gemischtes Bild zeichnen. Auf Metacritic erreicht der Titel derzeit einen Score von 53 Punkten. Bei OpenCritic fällt die Bewertung mit 58 etwas höher aus.
Mit diesen ersten Eindrücken startet SAMSON: A Tyndalston Story in den Markt und liefert ein erzählerisch fokussiertes Erlebnis, das vor allem auf Konsequenzen und Atmosphäre setzt.
SAMSON: A Tyndalston Story – Medaillenspiegel
- The Nerd Stash 7/10
- GamingBolt 70/100
- Destructoid 60/100
- Console Creatures 6/10
- Prima Games 6/10
- Wccftech 55/100
- Everyeye.it 5/10
- DayOne 4/10
- Gamereactor UK 40/100
- GameRant 30/100
Wertungen 5/5
- The Outerhaven Productions 4/5
- SmashPad 1,5/5
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oha Trailer sah doch vielversprechend aus,was waren denn die Kritikpunkte?
Ganz ehrlich?
Optisch sah das ok aus, aber sonn Mission gameplay, dazu noch der sehr billige Preis….
Wer da wirklich was richtig solides erwartet hat der sollte wirklich mal mehr drüber nachdenken in Zukunft warum Sachen sind wie sie sind.