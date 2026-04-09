Samson: Zum PC-Release mit schwachen Wertungen

Mit SAMSON: A Tyndalston Story ist ein neues Projekt von Liquid Swords erschienen. Der Titel ist ab sofort für PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich und wird zu einem Preis von 24,99 US-Dollar angeboten. Eine Veröffentlichung für Konsolen ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Das Spiel setzt auf eine kompakte, düstere Story, in der Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Jede Handlung wirkt sich auf den Verlauf aus, während die Spielwelt dynamisch auf das Verhalten reagiert und vergangene Ereignisse nicht vergisst.

Zum Start sind auch die ersten Bewertungen eingetroffen, die ein gemischtes Bild zeichnen. Auf Metacritic erreicht der Titel derzeit einen Score von 53 Punkten. Bei OpenCritic fällt die Bewertung mit 58 etwas höher aus.

Mit diesen ersten Eindrücken startet SAMSON: A Tyndalston Story in den Markt und liefert ein erzählerisch fokussiertes Erlebnis, das vor allem auf Konsequenzen und Atmosphäre setzt.

SAMSON: A Tyndalston Story – Medaillenspiegel

The Nerd Stash 7/10

GamingBolt 70/100

Destructoid 60/100

Console Creatures 6/10

Prima Games 6/10

Wccftech 55/100

Everyeye.it 5/10

DayOne 4/10

Gamereactor UK 40/100

GameRant 30/100

Wertungen 5/5

The Outerhaven Productions 4/5

SmashPad 1,5/5