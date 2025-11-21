Samurai Academy: Paws of Fury: Hundesamurai zieht ins Abenteuer

Samurai Academy: Paws of Fury ist ein Abenteuer für die ganze Familie über einen Hundesamurai in einer Welt voller Katzen.

Maximum Entertainment hat zusammen mit ZEROlife Games und Fishing Cactus die Veröffentlichung von Samurai Academy: Paws of Fury auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und Steam verkündet, einem brandneuen Abenteuer mit dem Helden-Beagle Hank und der kompletten Crew von wilden Samurai-Katzen in der Stadt Kakamucho.

Gerade als sie dachten, sie wären aus der Gefahr heraus, werden Hank und sein Mentor Jimbo wieder in den Kampf geworfen, um den mächtigen Shogun selbst zu besiegen.

Samurai Academy: Paws of Fury begleitet Hank, Jimbo und ihre Freunde auf einem brandneuen Abenteuer im Einzelspieler-Modus (alle Plattformen) oder im Koop-Modus für zwei Spieler (nur auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar).

Kakamuchos Shogun will mit Hilfe seiner Katzenarmeen die Dörfer zerstören und unter seine Kontrolle bringen. Verteidigt mit euren treuen Samurai-Freunden die Siedlungen, beschützt die Dorfbewohner und erobert die Insel zurück – eine Schlacht nach der anderen.

Mit rasanten Kämpfen im Arcade-Stil, einer leicht zugänglichen Open-World-Erkundung, einzigartigen Rätseln und farbenfrohen Grafiken ist Samurai Academy: Paws of Fury das perfekte Action-Abenteuer für alle Altersgruppen.