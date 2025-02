Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!: Videospiel zum 35-jährigen Jubiläum

Zur Feier des 35-jährigen Jubiläums des beliebten Anime Samurai Pizza Cats aus den 1990er Jahren befindet sich ein brandneues Videospiel offiziell in Entwicklung.

Zusammen mit dieser Ankündigung wurde ein spezieller Trailer mit der Original-Synchronstimme veröffentlicht!

Die Serie wurde erstmals am 1. Februar 1990 in Japan ausgestrahlt. Kyatto Ninden Teyandee ist eine Science-Fiction-Action-Comedy-Zeichentrickserie, die in Edoropolis spielt, einer Stadt, die von anthropomorphen Robotertieren bewohnt wird.

Internationale Bekanntheit erlangte die Serie in den frühen 1990er Jahren, als sie als Samurai Pizza Cats lokalisiert und weltweit ausgestrahlt wurde.

Das neue Spiel, Samurai Pizza Cats: Blast from the Past wird vom niederländischen Studio BLAST ZERO (Kreativteam hinter Jitsu Squad) entwickelt und von Red Dunes Games aus den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit vertrieben.

Das als 2D-Action-RPG konzipierte Spiel erlaubt es dem Spieler, nahtlos zwischen den Mitgliedern der Pizza Cats zu wechseln und deren einzigartige Fähigkeiten zu nutzen, um Rätsel zu lösen und sich in der Welt von Little Tokyo in spannende Kämpfe zu stürzen.

Der neu veröffentlichte Trailer zeigt eine verblüffend originalgetreue Nachbildung des Cel-Animationsstils des Anime und gibt einen kleinen Einblick in das Spielgeschehen.

Das Drehbuch des japanischen Trailers wird von Satoru Akahori, dem Autor des Originaldrehbuchs, betreut.

Der Trailer zeigt auch ein beeindruckendes Wiedersehen mit den Synchronsprechern der englischen und japanischen Serie.

Zur englischen Besetzung gehören Rick Jones (Speedy Cerviche), Sonja Ball (Polly Esther), Terrence Scammell (Guido Anchovy, Erzähler) und Dean Hagopian, der als Seymour „The Big“ Cheese zurückkehrt.

Die japanische Besetzung umfasst Kappei Yamaguchi (Yattarou), Ai Orikasa (Pururun), Ikuya Sawaki (Kitsunezuka Ko’on-no-Kami), Naoki Tatsuta (Karasu Gennarisai) und Kenyu Horiuchi (Erzähler). Seiichirō Yamashita stößt als Sukashii zur Besetzung und übernimmt die Rolle von Jurota Kosugi, seinem Vorgesetzten bei derselben Talentagentur.