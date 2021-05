Samurai Shodown: Shiro Tokisada Amakusa angekündigt

SNK Corporation hat heute angekündigt, dass ihr waffenbasiertes Kampfspiel Samurai Shodown am 14. Juni auf Steam erscheint. Zusätzlich ist am selben Tag Shiro Tokisada Amakusa, der dritte Charakter des Season Pass 3 DLC-Sets, verfügbar.

Nachdem weltweit Spieler Samurai Shodown schon auf der Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia und im Epic Games Store genießen durften, erscheint das Spiel am 14. Juni auf Steam.

Am selben Tag stürzt sich der dritte Charakter aus dem Season Pass 3 in den Kampf, sowohl auf PC als auch Konsolen. Shiro Tokisada Amakusa erschien bereits 1993 als finaler Boss im allerersten Samurai Shodown-Spiel. Das fürchterliche Erbe setzte sich dann in Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge (1996) und Samurai Shodown V Special (2004) fort. Jetzt ist der legendäre Boss wieder zurück in Samurai Shodown.

Zwei der Season Pass 3 Charaktere, Cham Cham und Hibiki Takane, sind bereits erhältlich, der vierte Charakter wird aus Guilty Gear kommen und erscheint später dieses Jahr.