Sand Land Project: IP wird mit Animationsserie ausgebaut

Bandai Namco Europe kündigt heute, zusammen mit Bandai Filmworks Inc. und Shueisha Inc., den Start von Sand Land Project an, welches zum Ziel hat, die IP basierend auf dem bekannten Manga Sand Land von Akira Toriyama auf vielfältige Weise auszubauen. Den Anfang macht eine Animationsserie.

Im Rahmen von Sand Land Project kommen verschiedene Partner zusammen, um eine Vielzahl an unterschiedlichen Inhalten zu kreieren und so Sand Land zu einer vollständigen IP zu entwickeln.

Den Startschuss macht eine Animationsserie, die durch eine Kooperation von Bandai Namco Filmworks‘ Sunrise Studio, Kamikaze Douga Co. und ANIMA Inc. entsteht.

Sand Land ist ein Manga von Akira Toriyama, dem Autor von Dragon Ball und Dr. Slump. Der einbändige Manga, der im Jahr 2000 in Weekly Shonen Jump veröffentlicht wurde, hat seit seiner Veröffentlichung weltweite Popularität erlangt.

In einer Wüstenwelt, in der sowohl Dämonen als auch Menschen unter extremer Wasserknappheit leiden, bilden Beelzebub, der Prinz der Dämonen, und Rao, ein Kleinstadt-Sheriff, ein Duo und begeben sich auf die Suche nach dem Phantom Lake, der irgendwo in der Wüste liegen soll.