Sand Land Project: Spiel basierend auf Akira Toriyamas Manga angekündigt

Bandai Namco Entertainment kündigt mit einem ersten Teaser Sand Land Project an. Es basiert auf dem Manga von Akira Toriyama, dem Autor von Dragon Ball und Dr. Slump.

Sand Land erlangte weltweite Popularität als der einbändige Comic im Jahr 2000 für eine kurze Zeit in Weekly Shonen Jump erschien.

Inhaltlich geht es in Sand Land um eine Wüstenwelt, in der sowohl Dämonen als auch Menschen unter extremer Wasserknappheit leiden. Dort bilden die Figuren Beelzebub, der Prinz der Dämonen, und Kleinstadt-Sheriff Rao, ein Tag-Team. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach dem Phantomsee irgendwo in der Wüste.

Am 17. Dezember will man mehr über Sand Land Project verraten. Bis dahin gibt es hier den ersten Teaser zu sehen.