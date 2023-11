Sand Land: Zweites Entwicklertagebuch, Anime-Serie geplant

Bandai Namco Entertainment hat zum kommenden Action-RPG Sand Land ein zweites Entwicklertagebuch mit weiteren Informationen zum Spiel veröffentlicht.

Mit einem Insider-Einblick in das Spiel von Produzent Keishu Minami geben die Entwickler-Tagebücher einen Blick hinter die Kulissen und Einblicke in die Adaption von Toriyama-senseis klassischem Manga in ein post-apokalyptisches Open-World-Abenteuer, in dem eine unwahrscheinliche Gruppe von Dämonen und Menschen versucht, die Menschheit zu retten (und das neueste Spielsystem in die Hände zu bekommen).

Die erste Episode von The Sand Box gab einen Überblick über die Feinde und Fahrzeuge, die das ausgetrocknete Ödland von Sand Land durchstreifen:

In der neuesten Episode geht Minami ins Detail, was die Spieler bei der Erkundung von Dungeons und dem Antreten von Unterquests im Spiel erwarten können. Erfahrt alles über das Herstellen von Materialien, die Interaktion mit anderen Bewohnern und die Erkundung der Wüstenlandschaft des Spiels.

In Sand Land müssen Beelzebub und seine bunt zusammengewürfelte Truppe aus Dämonen und Menschen die Einöde zu Fuß oder in verschiedenen kampffähigen Fahrzeugen durchstreifen, um die vielen Geheimnisse aufzudecken, die diese postapokalyptische Welt bedrohen.

Durchquert die Wüste zu Fuß oder in Fahrzeugen, erlebt eine aufregende Mischung aus Action mit Nah- und Fahrzeugkämpfen, deckt Geheimnisse auf, um Hindernisse zu überwinden, und nehmt es mit einer Vielzahl von mächtigen Gegnern auf, um den Tag zu retten – und schließlich von eurem Vater Luzifer aus dem Boden gestampft zu werden, damit ihr wieder Videospiele spielen könnt.

Sand Land erscheint für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Darüber hinaus wird im Frühjahr 2024 SAND LAND: THE SERIES dieses aufregende neue Anime-Universum exklusiv auf die Disney-Streaming-Plattformen bringen.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Sunrise, dem Produzenten zahlreicher Werke, darunter die MOBILE SUIT GUNDAM und LOVE LIVE! SERIE, Kamikaze Douga, dem Animationsstudio, das durch die Eröffnungsanimation der JOJO’S BIZARRE ADVENTURE-Serie und POPTEPIC auf sich aufmerksam gemacht hat, und ANIMA, das sich auf hochwertige 3DCG-Animationen spezialisiert hat.

Als Nacherzählung des gleichnamigen Anime-Hits aus dem Jahr 2023 baut SAND LAND: THE SERIES auf dem ursprünglichen Universum von Manga und Film auf und erzählt neue Geschichten mit dem beliebten Teufelsprinzen Beelzebub, Rao und Thief.