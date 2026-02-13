Sands of Aura: Apokalyptisches Action‑RPG kommt auf Switch, Xbox und PlayStation

Endlose Sandmeere, sieben Kampfstile, tausende Waffen: Sands of Aura bringt seine düstere Welt 2026 erstmals auf alle großen Konsolen.

Chashu Entertainment und indie.io bringen ihr atmosphärisches Action‑RPG Sands of Aura am 26. Februar 2026 auf Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Die Konsolenversion enthält sämtliche Verbesserungen und Updates der PC‑Fassung sowie zusätzliche Anpassungen für ein optimiertes Spielerlebnis.

Die Geschichte führt euch in die sterbende Welt Talamhel, deren Oberfläche seit einem uralten Krieg unter endlosen Sanden begraben liegt. Nur die Gipfel der höchsten Berge ragen noch aus den Sandmeeren heraus – letzte Zufluchtsorte der Menschheit, bedroht von den Untoten jener, die einst hier lebten.

Als frisch ernannter Remnant Knight schließt ihr euch den letzten Verteidigern der Menschheit an. Eine neue Bedrohung kündigt sich an, und ihr müsst mit eurem Grainwake‑Sandgleiter die Wüste durchqueren, um die Wahrheit aufzudecken und das Schicksal der Welt zu beeinflussen.

Kern des Gameplays

Sands of Aura setzt auf ein anspruchsvolles Kampfsystem mit sieben unterschiedlichen Kampfstilen, kombiniert mit einem umfangreichen Crafting‑ und Ausrüstungssystem. Dutzende Rüstungssets und tausende Waffen mit magischen Modifikationen ermöglichen individuelle Builds und kreative Spielweisen.

Die offene Welt lädt zum Erkunden ein: Neben Hauptmissionen warten optionale Herausforderungen, versteckte Orte und zahlreiche Nebenquests. Der Starspire dient als zentraler Rückzugsort, den ihr ausbauen und mit neuen Bewohnern füllen könnt – inklusive spielerischer Vorteile und tieferer Einblicke in die Lore.

Verbesserungen für Konsolen

Die Konsolenversion bietet:

ein speziell entwickeltes Targeting‑Assist‑System

ein überarbeitetes Interface für die Inselerkundung

Anpassungen an Kampf und Ökonomie für ein flüssigeres Erlebnis

Sands of Aura erscheint am 26. Februar 2026 für Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PlayStation 5.