Das beliebte Fabrikbau-Phänomen Satisfactory hat seine Fertigung auf Xbox und PlayStation ausgeweitet.

Coffee Stain Studios bringt die Förderband-verrückte Welt von Satisfactory jetzt auch auf Konsolen, entwickelt in Zusammenarbeit mit Fishlabs.

Zum ersten Mal können Konsolenspieler in die weitläufige Alienwelt von MASSAGE-2(A-B)b eintauchen und ihre Automatisierungsfähigkeiten in dem Fabrikbau-Phänomen unter Beweis stellen, das PC-Fans seit seiner Veröffentlichung im September letzten Jahres in seinen Bann gezogen hat.

Ab sofort können Pioniere auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S in die planetweite Industrie einsteigen.

Satisfactory für Xbox Series X|S und PlayStation 5 bringt das beliebte Fabriksimulationserlebnis auf die Couch, mit Crossplay zwischen Konsolenspielern und einer Reihe von konsolenspezifischen Anpassungen, die das Fabrikmanagement auf jedem System reibungsloser machen.

Egal, ob ihr eure erste Fertigungsstraße startet oder zurückkehrt, um euer Industrieimperium zu erweitern, Satisfactory auf Konsolen bietet Konsolenspielern das volle Erlebnis.

Schaut euch die Liste der Features unten an:

Konsolenübergreifendes Crossplay: Baut, automatisiert und erkundet gemeinsam mit Spielern auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 im Mehrspielermodus, wobei Crossplay zwischen Spielern auf beiden Konsolen möglich ist – Teamwork wird bei FICSIT großgeschrieben!

Baut, automatisiert und erkundet gemeinsam mit Spielern auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 im Mehrspielermodus, wobei Crossplay zwischen Spielern auf beiden Konsolen möglich ist – Teamwork wird bei FICSIT großgeschrieben! Nahtloser Fabrikbau: Erschafft große Fabriken aus der Ego-Perspektive, unterstützt durch die offizielle Xbox- und DualSense-Controller-Unterstützung für ultimative Präzision beim Bauen.

Erschafft große Fabriken aus der Ego-Perspektive, unterstützt durch die offizielle Xbox- und DualSense-Controller-Unterstützung für ultimative Präzision beim Bauen. Verfeinerte Leistungsmodi: Passt euer Spielerlebnis mit drei voreingestellten Leistungsmodi an: Qualität bei 30 FPS, Ausgewogenheit bei 40 FPS und Leistung bei 60 FPS, um ein flüssiges Gameplay auf Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen zu gewährleisten.

Passt euer Spielerlebnis mit drei voreingestellten Leistungsmodi an: Qualität bei 30 FPS, Ausgewogenheit bei 40 FPS und Leistung bei 60 FPS, um ein flüssiges Gameplay auf Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen zu gewährleisten. Cloud-Speicherung: Haltet eure Fabriken am Laufen, egal wo ihr spielt! Übertragt eure Speicherdaten nahtlos zwischen Xbox Series X|S-Konsolen oder zwischen PlayStation 5-Systemen, damit ihr ohne Unterbrechung wieder in die Produktion einsteigen könnt.

Haltet eure Fabriken am Laufen, egal wo ihr spielt! Übertragt eure Speicherdaten nahtlos zwischen Xbox Series X|S-Konsolen oder zwischen PlayStation 5-Systemen, damit ihr ohne Unterbrechung wieder in die Produktion einsteigen könnt. Plattformspezifische Verbesserungen: Xbox-Spieler können die Unterstützung für Game Suspend und Presence nutzen, während PlayStation 5-Pioniere in den Genuss von immersivem haptischem Feedback und Unterstützung für integriertes Controller-Lautsprecheraudio kommen.

Während Satisfactory einen weiteren wichtigen Meilenstein auf seinem schon langen Weg erreicht, können die Pioniere ihre Schutzhelme aufbehalten, denn ihr industrielles Abenteuer ist noch nicht vorbei.

Mit den Fortschritten bei Update 1.2 und der geplanten weiteren Unterstützung auf allen verfügbaren Plattformen kann sich die Satisfactory-Community auf weitere spannende Ankündigungen freuen und gleichzeitig eine neue Gruppe von Pionieren begrüßen, die durch das heutige Konsolen-Debüt zu FICSIT stoßen.