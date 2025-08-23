Nach der positiven Aufnahme der PC-Version 1.0 kommt das Fabrikbau-Phänomen Satisfactory noch vor Ende dieses Jahres auf Xbox und PlayStation.

Coffee Stain Studios hat das Erscheinungsdatum für die Konsolenversion des Fabrikaufbausimulators Satisfactory bekannt gegeben. Die Konsolenversion in Zusammenarbeit mit Fishlabs nähert sich einen weiteren Schritt der Fertigstellung.

Nachdem nun alle Teile zusammenkommen, wird Satisfactory ab dem 4. November 2025 für PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Die Konsolenversion von Satisfactory wird alles enthalten, was PC-Spieler mit dem neuesten Update 1.1 erleben können, das im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Dieses Update führte spannende neue Funktionen ein, darunter einen überarbeiteten Fotomodus, mit dem es einfacher denn je ist, perfekte Szenen für Pioniere zu erstellen, neue Ergänzungen zu Hypertubes zur Optimierung der Fortbewegung und offizielle Unterstützung für Xbox- und DualSense-Controller. Letztere Funktion war ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Satisfactory für die Konsolenveröffentlichung, da das Feedback der Spieler in den letzten Monaten zur Feinabstimmung der Controller-Erfahrung genutzt wurde.

Mit dieser Version können sich Konsolenspieler auf Xbox und PlayStation darauf freuen, das Beste aus ihrem bevorzugten System herauszuholen, denn es sind eine Reihe von Ergänzungen in Vorbereitung, die auf die einzigartigen Funktionen der jeweiligen Konsole zugeschnitten sind.

Pioniere auf Xbox werden die Unterstützung für Spielunterbrechungen und Xbox Presence genießen, während PlayStation 5-Spieler sich auf integrierte Controller-Lautsprecherunterstützung und Haptik freuen können.

Beide Systeme werden auch über Cloud-Speicher verfügen, sodass Spieler ihre Fabriken überallhin mitnehmen können, und drei Leistungsvoreinstellungen für verschiedene Bildraten bieten, darunter „Qualität“ mit 30 FPS, „Ausgewogen“ mit 40 FPS und „Leistung“ mit 60 FPS.

Unabhängig von der Konsole können Pioniere auf der ganzen Welt sicher sein, dass sie mit ihren FICSIT-Kollegen spielen können, da Crossplay zwischen Xbox- und PlayStation-Konsolen zum Start unterstützt wird.

Wie schon die PC-Pioniere vor ihnen werden auch die Konsolenhersteller bald die Geheimnisse des fremden Planeten MASSAGE-2 (A-B)b lüften, wenn sie bei FICSIT Inc. als Pioniere die Aufgabe übernehmen, das Projekt Assembly voranzutreiben.

Durch die Nutzung natürlicher Ressourcen und außerirdischer Artefakte müssen die Pioniere immer komplexere Teile herstellen und über den Weltraumaufzug vom Planeten transportieren, um das große Vorhaben des Save The Day-Programms zu verwirklichen – dessen Einzelheiten noch im Dunkeln liegen. Nichtsdestotrotz zählt die Menschheit auf diese engagierten Pioniere!