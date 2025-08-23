Coffee Stain Studios hat das Erscheinungsdatum für die Konsolenversion des Fabrikaufbausimulators Satisfactory bekannt gegeben. Die Konsolenversion in Zusammenarbeit mit Fishlabs nähert sich einen weiteren Schritt der Fertigstellung.
Nachdem nun alle Teile zusammenkommen, wird Satisfactory ab dem 4. November 2025 für PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein.
Die Konsolenversion von Satisfactory wird alles enthalten, was PC-Spieler mit dem neuesten Update 1.1 erleben können, das im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde.
Dieses Update führte spannende neue Funktionen ein, darunter einen überarbeiteten Fotomodus, mit dem es einfacher denn je ist, perfekte Szenen für Pioniere zu erstellen, neue Ergänzungen zu Hypertubes zur Optimierung der Fortbewegung und offizielle Unterstützung für Xbox- und DualSense-Controller. Letztere Funktion war ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Satisfactory für die Konsolenveröffentlichung, da das Feedback der Spieler in den letzten Monaten zur Feinabstimmung der Controller-Erfahrung genutzt wurde.
Mit dieser Version können sich Konsolenspieler auf Xbox und PlayStation darauf freuen, das Beste aus ihrem bevorzugten System herauszuholen, denn es sind eine Reihe von Ergänzungen in Vorbereitung, die auf die einzigartigen Funktionen der jeweiligen Konsole zugeschnitten sind.
Pioniere auf Xbox werden die Unterstützung für Spielunterbrechungen und Xbox Presence genießen, während PlayStation 5-Spieler sich auf integrierte Controller-Lautsprecherunterstützung und Haptik freuen können.
Beide Systeme werden auch über Cloud-Speicher verfügen, sodass Spieler ihre Fabriken überallhin mitnehmen können, und drei Leistungsvoreinstellungen für verschiedene Bildraten bieten, darunter „Qualität“ mit 30 FPS, „Ausgewogen“ mit 40 FPS und „Leistung“ mit 60 FPS.
Unabhängig von der Konsole können Pioniere auf der ganzen Welt sicher sein, dass sie mit ihren FICSIT-Kollegen spielen können, da Crossplay zwischen Xbox- und PlayStation-Konsolen zum Start unterstützt wird.
Wie schon die PC-Pioniere vor ihnen werden auch die Konsolenhersteller bald die Geheimnisse des fremden Planeten MASSAGE-2 (A-B)b lüften, wenn sie bei FICSIT Inc. als Pioniere die Aufgabe übernehmen, das Projekt Assembly voranzutreiben.
Durch die Nutzung natürlicher Ressourcen und außerirdischer Artefakte müssen die Pioniere immer komplexere Teile herstellen und über den Weltraumaufzug vom Planeten transportieren, um das große Vorhaben des Save The Day-Programms zu verwirklichen – dessen Einzelheiten noch im Dunkeln liegen. Nichtsdestotrotz zählt die Menschheit auf diese engagierten Pioniere!
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach wat? Ja da hab ich Bock drauf.
Uh, vorhin noch so an das Spiel gedacht und wann es endlich für Konsolen kommt.
Weiß aber noch nicht, ob ich es mir holen werde, da ich es schon für PC habe. Würde es aber gern unterstützen 😅
Wünschte Factorio wurde noch für PS und XB erscheinen mit Space Age DLC.
Falls hier noch wer auf Fabrikationsspiele steht, ich kann Oddsparks empfehlen. Das gibt’s schon ne Weile für XB und ist richtig gut.
Das Spiel ist eine Mischung aus Factorio und Pikmin.
Sieht ganz schön verrückt aus 😅.
Lass dich nicht täuschen.. Satis ist die 3D Variante von Factorio und das Spiel nennt man nicht umsonst Cracktorio..
Diese Genre, wenn man anfällig ist, ist so süchtig machend. Es ist für Leute, die gerne bauen und optimieren. Das Motto: The Factory Must Grow!
Hab schon zig hundert Stunden in diese Spiele gesteckt und ein Ende ist nicht in Sicht.
Bei Satis ist mMn der Anfang etwas anstrengend, weil man nur Bio Treibstoff hat für kleine Generatoren und das nervt irgendwann. Mit Tier 3 schaltet man dann endlich Kohlekraftwerke frei und dann kann der Spaß beginnen~
Im Co-op machen die Spiele bestimmt noch mehr Laune.
Ich behalte es im Hinterkopf 👍.