Satisfactory: Spiel erscheint für Konsolen

Coffee Stain Studios‘ Satisfactory geht in die Version 1.0 und enthüllt die geplante Konsolenversion.

Die Coffee Stain Studios haben die Vollversion ihres erfolgreichen Fabrikbausimulators Satisfactory veröffentlicht.

Mit mehr als 6 Millionen verkauften Exemplaren während der fünfjährigen Early-Access-Entwicklung bietet die Version 1.0 eine komplette Überarbeitung der Geschichte mit Geheimnissen, die die Spieler aufdecken müssen, sowie Tier 9-Inhalte, die es den Spielern ermöglichen, fortschrittliche Alien-Technologie zu nutzen.

Coffee Stain Studios hat dazu bekannt gegeben, dass eine Konsolenversion in Entwicklung ist, um noch mehr angehenden Pionieren das Fließbandvergnügen zu ermöglichen.

Satisfactory, das erste Spiel von Coffee Stain seit Goat Simulator, ist ein umfangreicher First-Person-Fabrikbau, der auf einem exotischen Alien-Planeten spielt.

Satisfactory ist für 1-4 Spieler spielbar und konzentriert sich auf die Erforschung des Weltraums und die Freiheit, komplexe, unbegrenzte Strukturen zu bauen. Satisfactory wurde am 19. März 2019 im Early Access im Epic Games Store und am 8. Juni 2020 auf Steam veröffentlicht. Jetzt ist Version 1.0 erhältlich und zusätzlich wird bereits an der Konsolenversion gearbeitet.