Savara: Roguelite feiert Konsolen-Release auf Xbox und PlayStation

Mit Savara bringt Ankama seinen farbenfrohen Roguelite heute auch auf die Konsolen.

Nach dem erfolgreichen Start auf dem PC erscheint Savara nun auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 und erweitert damit sein Publikum auf den Konsolenmarkt.

Savara ist ab sofort für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.

Das Roguelite stammt von Entwickler Doryah Games und wird von Ankama veröffentlicht, die vor allem durch das MMORPG Dofus bekannt sind. Der Release erfolgt im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Unternehmens.

Spieler werden in eine farbenfrohe Welt versetzt, in der sie an Prüfungen zu Ehren des Kriegsgottes Iop teilnehmen. Dabei stehen strategische Entscheidungen und der Aufbau individueller Kampfstile im Mittelpunkt.

Das Kampfsystem bietet verschiedene Waffenarten und Spielweisen, darunter einhändige und beidhändige Varianten sowie unterschiedliche Angriffsarten. Insgesamt stehen mehrere Kampfstile und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung, die einen hohen Wiederspielwert ermöglichen.

Im Verlauf der Kämpfe sammeln Spieler Ressourcen, verbessern ihre Ausrüstung und entwickeln ihre Fähigkeiten weiter, um sich immer schwierigeren Herausforderungen zu stellen.

Mit dem Konsolen-Release setzt Ankama seine Strategie fort, neue eigenständige Marken aufzubauen und gleichzeitig sein Portfolio über verschiedene Plattformen hinweg zu erweitern.