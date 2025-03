Scalebound: Hideki Kamiya: Lass es uns entwickeln Phil

Hideki Kamiya, ehemaliger Mitbegründer von PlatinumGames, hat erneut sein Interesse an einer Wiederbelebung von Scalebound bekundet. In einem aktuellen Statement sagte er: „Let’s do it, Phil!“ – eine direkte Aufforderung an Xbox-Chef Phil Spencer, das eingestellte Projekt doch noch umzusetzen.

Scalebound, ein ambitioniertes Action-RPG mit Drachenbegleitern, wurde ursprünglich als Xbox-Exklusivtitel angekündigt, bevor Microsoft das Spiel 2017 offiziell einstellte. Kamiya hat in der Vergangenheit mehrfach angedeutet, dass er das Projekt weiterhin als Herzensangelegenheit sieht.

Ob Microsoft Interesse an einer Wiederaufnahme der Entwicklung hat, bleibt unklar. Allerdings zeigt Kamiyas erneute Begeisterung, dass PlatinumGames nach wie vor offen für eine Rückkehr des Spiels wäre.