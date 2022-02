Scalebound: PlatinumGames will Entwicklung mit Microsoft fortsetzen

Vor einigen Jahren arbeiteten Microsoft und PlatinumGames gemeinsam am Action-Rollenspiel Scalebound. Leider kam es während der Entwicklung zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Parteien, was letztlich zur Einstellung des vielversprechenden Titels führte.

Seit dem Entwicklungsstopp sind mittlerweile fünf Jahre vergangen und die Anzeichen für eine neuerliche Zusammenarbeit, womöglich sogar eine Wiederaufnahme der Entwicklungsarbeiten zu Scalebound, mehren sich.

Zuletzt hatte sich bereits Hideki Kamiya von PlatinumGames auf Twitter für eine erneute Zusammenarbeit ausgesprochen. In einem Post bedankte sich der erfahrene Entwickler für ein von Microsoft Gaming CEO erhaltenes Geschenk mit den Worten: „Vielen Dank, Phil! Lass uns wieder zusammenarbeiten ;)“.

Während eines neuen Interviews mit IGN Japan untermauerte nun Kamiya gemeinsam mit seinem Studio-Kollegen Atsushi Inaba die Ernsthaftigkeit dieser Aussage.

Laut Inaba rede Kamiya andauernd davon Scalebound machen zu wollen und auch er selbst habe großes Interesse daran. Deshalb wolle er mit Microsoft ernsthaft über diese Möglichkeit reden.

IGN Japan hat weiter in einem Interview mit Atsushi Inaba, Präsident von PlatinumGames und Vizepräsident Hideki Kamiya gesprochen. Dabei wurden beide gefragt, ob sie wieder an Scalebound arbeiten würden. Darauf kam die folgende Antwort:

„Kamiya wollte schon immer Scalebound machen. Wir würden also gerne wieder eine richtige Diskussion mit Microsoft führen“, sagte Inaba.

Kamiya, der für Scalebound verantwortlich war, fügte hinzu: „Wir haben viel Arbeit in das Spiel gesteckt, und es bringt Microsoft nichts, das Spiel in seiner jetzigen Form zu belassen, also würden wir gerne etwas daran ändern.“