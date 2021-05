Scarlet Nexus: Eröffnungsanimation veröffentlicht

Autor:, in / Scarlet Nexus

Hier und jetzt könnt ihr euch die Eröffnungsanimation von Scarlet Nexus live und in Farbe anschauen.

Am 25. Juni 2021 erscheint Scarlet Nexus. Um Spieler auf das neue Game einzustimmen, wurde nun die Eröffnungsanimation veröffentlicht. Darüber hinaus könnt ihr das Spiel in zwei Versionen im Microsoft Store vorbestellen:

