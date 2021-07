Scarlet Nexus: Grafikvergleich zwischen PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Ein umfassender technischer Test von Digital Foundry zum stylischen Action-JRPG Scarlet Nexus zeigt, wie die Next-Gen-Konsolen im Grafikvergleich abschneiden. Wie schlagen sich die Xbox Series X und die PlayStation 5 bei ihrem Streben nach dynamischen 4K mit konstanten 60 FPS und hält die Series S mit ihrem eigenen 1440p-Ziel von 60FPS mit?

In der Analyse von Digital Foundry schneidet Scarlet Nexus auf der PlayStation 5 leicht besser ab. Das Spiel hält die 60 FPS auf der PS5 in hektischen Spielabschnitten ein bisschen konstanter, wobei es dennoch auch hier einige Schwankungen in der Framerate gibt. Diese FPS-Schwankungen liegen bei der PS5 bei um die drei bis fünf Frames, während die Xbox Series X bei fünf und bis zu zehn Frames liegt. Der Unterschied ist also eher minimal. Besonders gut schneidet die Xbox Series S mit 1440p und konstanten 60 FPS ab.