Scarlet Nexus: Himuka und Bosskampf vorgestellt

BANDAI NAMCO Entertainment hat bereits bekannt gegeben, dass Scarlet Nexus ab dem 25. Juni 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (digital) erhältlich sein wird. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Nun hat BANDAI NAMCO in einem Stream weitere Details bekannt gegeben. In einem Live-Stream zeigten die Entwickler die Stadt New Himuka und einen Einblick in das Struggle Arms System (SAS). Die Szenen bekommt ihr ab circa 1:07:00 zu sehen: