Scarlet Nexus: Kostenlose Demo steht zum Download bereit

Ab sofort könnt ihr Scarlet Nexus gratis in einer Demo auf der Xbox spielen.

Es ist so weit! Endlich könnt ihr Scarlet Nexus auf der Xbox One und Xbox Series X|S in einer Demo kostenlos spielen. Den Download erreicht ihr ganz einfach über den Link weiter unten.

In der Scarlet Nexus Demo auf der Xbox stürzt ihr euch entweder als Yuito Sumeragi oder Kasane Randall in actiongeladenes Gameplay mit vielen genialen Zwischensequenzen und meistert eure Psychokinese an der Seite von Verbündeten.

Passend zur Demo haben wir erstes Gameplay für euch aufgezeichnet, das aber noch von YouTube verarbeitet wird.