Scarlet Nexus: Über 10 Minuten Spielszenen im neuen Video

Autor:, in / Scarlet Nexus

Scarlet Nexus erscheint im Juni. Doch so lange müssen sich Xbox-Spieler nicht gedulden, denn am 21. Mai 2021 erscheint bereits eine Demo zum Spiel, die zuerst auf der Xbox verfügbar sein wird.

Falls ihr euch einen weiteren Eindruck von Scarlet Nexus verschaffen möchtet, könnt ihr euch in dem folgenden Video über 10 Minuten neue Spielszenen anschauen: