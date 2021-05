Scarlet Nexus: Xbox One S/X und Xbox Series S/X im Grafikvergleich

Autor:, in / Scarlet Nexus

Scarlet Nexus im Grafikvergleich zwischen Xbox One S/X und Xbox Series S/X.

Im Video gibt es gleich vier Versionen von Scarlet Nexus im Grafikvergleich zu sehen. Das Spiel läuft mit 1080p auf Xbox One, 1440p auf Xbox Series S und 2160p auf Xbox One X und Xbox Series X.

Bei den Last-Gen-Versionen ist die Framerate auf 30fps fixiert. Xbox Series S/X erreicht dabei 60fps.

Die Xbox One X und Xbox Series X Versionen des Action Adventures haben eine höhere anisotrope Filterung. Auf der Xbox One ist sie recht niedrig, was ein unscharfes Bild verursacht.

Die Texturen, Schatten, Reflektionen und Zeichendistanz sind in den vier Fassungen gleich. Die Xbox One X-Version hat einen Fehler, der das Fehlen von Schatten auf dem Charakter verursacht.

Wie zu erwarten werden schnellere Ladezeiten auf der Xbox Series X/S erreicht.

Scarlet Nexus soll am 24. Juni 2021 veröffentlicht werden. Wer das Rollenspiel erst testen möchte, der kann die kostenlose Demo herunterladen.