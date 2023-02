Scars Above: Das sind die wichtigsten Features

Autor:, in / Scars Above

Neuer Gameplay-Trailer erklärt die wichtigsten Features des Sci-Fi-Abenteuers Scars Above.

Mad Head Games und Prime Matter veröffentlichen heute einen brandneuen Gameplay-Trailer, der interessierten Spielern einen Überblick über die Schlüsselelemente von Scars Above gibt. Scars Above ist ein anspruchsvolles 3rd-Person-Sci-Fi-Actionspiel, das in einer mysteriösen außerirdischen Welt spielt.

Der neue Trailer zeigt aktuelles Gameplay-Material und gibt den Spielern einen Einblick in viele der Kernelemente des Spiels – Erkundung, Kampf und Forschung – während Kate sich durch eine surreale und gefährliche Welt kämpft.

Der neue Gameplay-Trailer zu Scars Above ist hier verfügbar:

Scars Above erscheint am 28. Februar 2023 für PC und Konsolen.