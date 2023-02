Scars Above: Ein extrasolares Abenteuer beginnt heute

Autor:, in / Scars Above

Das Sci-Fi-Third-Person-Actionspiel Scars Above ist ab heute für PC und Konsolen erhältlich.

Scars Above – ein herausforderndes Sci-Fi Third-Person-Action-Adventure, das in einer mysteriösen außerirdischen Welt spielt, ist ab heute für Xbox, PlayStation und PC erhältlich.

Scars Above wurde vom serbischen Entwickler Mad Head Games entwickelt und von Prime Matter veröffentlicht. Spielende schlüpfen in die Weltraumstiefel von Dr. Kate Ward, die entführt wird und sich auf einer surrealen und gefährlichen Welt verirrt.

Zur Feier der Veröffentlichung von Scars Above präsentieren Mad Head Games und Prime Matter einen Launch-Trailer, der interessierten Adventure-Fans einen Einblick in dieses herausragende Sci-Fi-Abenteuer ermöglicht.

TheDooo

Scars Above birgt auch einen „Überraschungsgast“, der bis heute unter Verschluss gehalten wurde. Der passionierte Gamer, Musikproduzent und YouTube-Star TheDooo war an der Musikproduktion des Spiels beteiligt und hat auch einen Track für das Spiel komponiert.

Musikbegeisterte können sich den Track hier anhören:

Spielende, die gerne den kompletten Original-Soundtrack (OST) von Scars Above genießen möchten, finden diesen auf allen großen Musik-Streaming-Plattformen: https://lnk.to/ScarsAbove.

Über Scars Above

Scars Above ist ein herausfordernder Action-Adventure-Shooter in einem Sci-Fi-Szenario, der das befriedigende Gefühl, Herausforderungen gemeistert zu haben, mit einer spannenden und komplexen Geschichte in einer mysteriösen, fremden Welt verbindet.

DER PLOT

Ein kolossales und rätselhaftes außerirdisches Gebilde taucht in der Erdumlaufbahn auf und versetzt die ganze Welt in Erstaunen; die Menschheit nennt es „Das Metaeder“. Das Sentient Contact Assessment and Response-Team (SCAR) – bestehend aus Wissenschaftlern und Ingenieuren – wird entsandt, um den Vorfall zu untersuchen.

Die Dinge verlaufen nicht wie geplant, und das Metaeder schleppt das Team quer durch den Weltraum auf eine mysteriöse extrasolare Ebene. Hier wacht die Protagonistin Kate allein in einer fremden und feindlichen Welt auf. Entschlossen, zu überleben, macht sie sich auf die Suche nach ihrer Crew und dem Geheimnis hinter den Geschehnissen zu entschlüsseln.

ÜBERLEBE TROTZ ALLER WIDRIGKEITEN

Kate ist Astronautin und Wissenschaftlerin, keine Soldatin, aber sie weiß sich zu helfen und ist entschlossen, alles zu tun, um zu überleben. Setze eine Kombination aus Fernwaffen, Gerätschaften, Verbrauchsgegenständen und Nahkampf ein. Achte auf deine Ausdauer, während du rennst, ausweichst, Schwachstellen ausnutzt und effektive Taktiken entdeckst, um deine Gegner zu besiegen. Verbinde verschiedene Elementarangriffe, um dem Schicksal zu trotzen und ansonsten unüberwindbare Hindernisse zu beseitigen. Stelle verschiedene Gegenstände und Geräte her, die dir gegen die zahllosen Bedrohungen auf diesem Exoplaneten helfen können.

ERKUNDET EINEN GEHEIMNISVOLLEN EXOPLANETEN

Taucht in ein ausgeklügeltes Abenteuer ein, das von Klassikern der Science-Fiction inspiriert wurde. Erkundet eine außerirdische Welt voll zahlloser Gefahren, wunderschöner Landschaften und Ruinen, die auf eine uralte, doch fortschrittliche Zivilisation hinweisen, die irgendwie verschwand. Reist durch unterschiedliche Biome wie Sumpfland, eiskalte Ödnis, unterirdische Höhlen und Alien-Anlagen, die alle ihre eigenen Herausforderungen, Gegner, Geheimnisse und Gefahren mit sich bringen.

GEHT AUF FORSCHUNGSREISE

Kate ist Vollblut-Wissenschaftlerin und ihr könnt eure akademischen Fähigkeiten nutzen, um eure Umgebung Informationen zu entlocken, indem ihr Artefakte, Materialien und Lebewesen scannt, um mehr über ihre Eigenschaften, Eigenarten und Schwachpunkte zu erfahren. Während ihr eure Umgebung erkundet, führtt ihr Analysen aus, um Wissen zu sammeln, mit dessen Hilfe du dann neue Gerätschaften und Waffen herstellen und neue Fähigkeiten in Xenobiologie und Ingenieurswesen freischalten könnt.

AUFREGENDE BOSSKÄMPFE

Grauen erregende Gegner, die nach vielseitigen Strategien und Taktiken verlangen, halten die Kämpfe kurzweilig und zwingen euch dazu, kreative Wege zu finden, sie zu besiegen.

ÜBERBLICK:

Taucht in ein aufregendes Sci-Fi-Abenteuer ein, das von Klassikern des Genres inspiriert wurde.

Erkundet eine rätselhafte und komplexe fremde Welt, in der es viele Geheimnisse zu entdecken gibt.

Kämpft taktisch, indem ihr eine Kombination aus Elementarangriffen, Gadgets und Gegenständen einsetzt und die Umgebung und die Schwächen der Gegner ausnutzt.

Kämpft gegen aufregende und herausfordernde Gegner und Bosse – von kolossalen, gepanzerten Untieren bis hin zu albtraumhaften Wesen, die im Dunkeln lauern.

Erwerbt Wissen und eignet euch neue Fähigkeiten an.

Scannt Gegner, um mehr über ihre Schwächen und ihr Verhalten zu erfahren.

Setzt wissenschaftliche Fähigkeiten ein, um Untersuchungen anzustellen und Informationen abzuleiten.