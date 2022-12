Scars Above: Trailer zum Sci-Fi-Action-Adventure-Shooter

Autor:, in / Scars Above

Schaut euch hier einen neuen Trailer zum Sci-Fi-Action-Adventure-Shooter Scars Above an.

Scars Above ist ein herausfordernder Sci-Fi-Action-Adventure-Shooter aus der dritten Person, der eine fesselnde und komplexe Geschichte kombiniert, die in einer geheimnisvollen außerirdischen Welt spielt, die es zu erkunden gilt.

Entdeckt das Geheimnis von Scars Above, das am 28. Februar für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich ist.