Scathe: Devlog zum Bullet-Hell-FPS

Der führende britische Spiele-Publisher Kwalee und der dreiköpfige Entwickler Damage State freuen sich, bekannt geben zu können, dass im Rahmen des BiliBili Game Charging Festivals in China ein neuer Studio-Devlog und eine PC-Demo zu ihrem actiongeladenen FPS Scathe veröffentlicht wurden.

Während sich das Spiel seiner PC-Veröffentlichung am 31. August nähert (die Konsolenversionen werden Anfang 2023 folgen), verrät Chris Dawson, Mitbegründer und leitender Entwickler bei Damage State, neue Informationen über die Dunkle Magie, eine der Spezialfähigkeiten, die in dein Arsenal der Zerstörung gepackt wird, während du dich den Schrecken der Hölle stellst. Sobald ihr auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr euch eure Höllenhämmer schnappen und ihre allmächtige Wut auf das dämonische Böse entfesseln, das in der neuen PC-Demo auf Steam auf euch wartet.