Scavengers: Spiel für Xbox und PlayStation eingestellt

Improbable hat Midwinter Entertainment an Behaviour Interactive verkauft. Scavengers wurde in diesem Zug für Xbox und PlayStation eingestellt.

Das Entwicklerstudio Midwinter Entertainment, das sich aus Industrieveteranen und ehemaligen Entwicklern von Halo, Call of Duty und Weiteren zusammensetzt, wurde vom Mutterkonzern Improbable an den Dead by Daylight-Entwickler und -Publisher Behaviour Interactive verkauft.

Die PC-Fassung von Scavengers, die sich seit Mai 2021 im Early Access befindet, wird aktuell noch von einem kleinen Team betreut. Die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen, die sich seit einigen Monaten in der geschlossenen Alpha befanden, werden allerdings eingestellt.

Laut einem Bericht von Eurogamer arbeitet Midwinter Entertainment unter Leitung von Behaviour Interactive an einem neuen Projekt. Die Zukunft der PC-Version von Scavengers ist zu diesem Zeitpunkt unklar.

Studioleiterin Mary Olsen sagte zur Übernahme: „Als wir vor einigen Monaten erstmal mit Behaviour sprachen, war die Übereinstimmung zwischen den Teams auffallend und meiner Erfahrung nach selten.

Als wir weiter nachfragten, wurde klar, dass die Gemeinsamkeiten über ähnliche Werte und Entwicklungsphilosophien hinausgeht. Wir freuen uns sehr, mit einem Team zusammenzuarbeiten und von ihm zu lernen, das bewiesenermaßen mit einem breiten Spektrum von geistigem Eigentum erfolgreich ist, während wir gleichzeitig das starke Fundament, die Kultur und das Team, das wir bei Midwinter aufgebaut haben, nutzen können, um das Portfolio von Behaviour zu erweitern. Außerdem wird Midwinter in der Lage sein, 30 Jahre Erfahrung zu nutzen und sich mit einem der am schnellsten wachsenden Spielestudios in Nordamerika zusammenzuschließen.“

Rémi Racine, Chef von Behaviour Interactive, äußerte sich wie folgt: „Behaviour war nicht auf der Suche nach irgendeinem Studio, sondern dem richtigen Studio. Die Chemie war entscheidend, sowie unsere ähnlichen Werte, Kultur und unser Engagement für die Entwicklung von Spielen, die Grenzen überschreiten und Erwartungen herausfordern, machen Midwinter zu einer perfekten Ergänzung.

Dies ist ein wichtiger Schritt in einem Meilensteinjahr für Behaviour, das im September sein 30-jähriges Bestehen feiert, und ein weiterer Beweis für das beeindruckende Wachstum, das dazu geführt hat, dass sich unser Umsatz seit 2019 mehr als verdoppelt hat und unser Team fast 1000 Vollzeitmitarbeiter zählt“

Der Mutterkonzern Improbable möchte sich in Zukunft verstärkt auf das Metaverse konzentrieren, wie Chef und Mitbegründer Herman Narula in seinem Statement erwähnt:

„Im Rahmen unserer angekündigten Fokussierung auf das Metaverse hat Improbable Anfang des Jahres angekündigt, sich von seinen nicht auf das Metaverse fokussierten Content-Teams zu trennen. Wir freuen uns sehr, dass wir Partner gefunden haben, die dem Midwinter-Team ein fantastisches Zuhause bieten können. Wir sind sehr erfreut, dass sich Midwinter für Behaviour entschieden hat, sowohl wegen der gemeinsamen Ziele, die sie verfolgen, als auch wegen der kulturellen Übereinstimmung, die wir während unserer Gespräche beobachten konnten.

Die Arbeit, die das Midwinter-Team in den letzten drei Jahren geleistet hat, war phänomenal und wir wünschen dem Team ales Gute und freuen uns darauf zu sehen, wie die kommenden Projekte zum Leben erweckt werden.“