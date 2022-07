SCHiM: Eigentliches Prüfungsprojekt wird vollwertiges Spiel

Autor:, in / SCHiM

Ein Spiel, welches eigentlich als Prüfungsprojekt gedacht war, wird nun doch vollwertig entwickelt und erscheint für alle Plattformen. Ein Release-Termin sowie ein Preis sind bis dato noch nicht bekannt.

In SCHiM springt bzw. lebt ihr in den Schatten. Ein SCHiM ist die Seele und der Geist eines Objektes, einer Sache oder eines Lebewesens. Alles auf der Welt hat einen und sie sollten niemals davon getrennt sein. Nur den von euch gespielten SCHiM ist das passiert. Ihr habt euren Menschen den ihr begleitet habt verloren und jetzt die Aufgabe ihn wiederzufinden bevor es zu spät ist. Ihr durchquert dabei die Schatten riesiger Levels mit einem abstrakten grafischen Kunststil, die auf vier Farben pro Ebene begrenzt sind. Jedes Level hat sein eigenes Thema, besondere Objekte und eine eigene Geschichte dahinter, die euch immer wieder einladen mehr darüber zu erfahren.

Was damals im Februar 2020 in dem Indie Spiel Studio „Extra Nice“ als Prüfungsprojekt von Entwickler Ewoud van der Werf begonnen hatte, hat sich mittlerweile zu einem vollwertigen Indie-Spiel entwickelt, welches nun für Xbox One X/S, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, PC, Mac und Linux erscheinen soll.