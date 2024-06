SCHiM: Schatten-Plattformer für Juli datiert

Das niederländische Entwicklerduo Ewoud & Nils hat angekündigt, dass ihr preisgekrönter Indie-Platformer SCHiM am 18. Juli aus dem Schatten treten wird.

Es wird auf Steam, Xbox One/Series X|S, PlayStation 4/5 und Nintendo Switch für 24,99 $ erhältlich sein.

SCHiM hatte kürzlich ein erfolgreiches Steam Next Fest, bei dem mehr als 200.000 Spieler die Demo ausprobierten und mehr als 50.000 Wunschzettel vorlagen.

Die Demo ist immer noch auf Steam verfügbar für diejenigen, die es ausprobieren möchten, und die vollständige Veröffentlichung ist nun weniger als einen Monat entfernt.

Eifrige Nintendo Switch-Spieler können das Spiel bereits im Nintendo eShop vorbestellen!

Über SCHiM

SCHiM ist ein charmantes Indie-Spiel, in dem es darum geht, einem verlorenen Schatten zu helfen, den Weg zurück zu seinem Menschen zu finden, indem der Spieler in den Schatten herumhüpft. Während ihr nach cleveren Wegen sucht, um euch in der Welt zu bewegen, entdeckt ihr kleine Geschichten und charmante Details, die in der Umgebung versteckt sind.

Features

Eine Geschichte über eine Person, die ihren Schatten verliert: Ein Schim ist die Seele und der Geist eines Objekts oder Lebewesens. Alles auf der Welt hat einen, und er sollte niemals getrennt werden! Ihr müsst euren Weg zurück zu dem Menschen finden, zu dem ihr gehört, bevor es zu spät ist!

Ein Schim ist die Seele und der Geist eines Objekts oder Lebewesens. Alles auf der Welt hat einen, und er sollte niemals getrennt werden! Ihr müsst euren Weg zurück zu dem Menschen finden, zu dem ihr gehört, bevor es zu spät ist! Einzigartiges 3D-Platforming: Ihr könnt euch nur im Schatten bewegen, also müsst ihr clevere Wege finden, um in den Schatten von animierten Objekten und sich bewegenden Lebewesen zu springen, um sie als eure Wege zu nutzen.

Ihr könnt euch nur im Schatten bewegen, also müsst ihr clevere Wege finden, um in den Schatten von animierten Objekten und sich bewegenden Lebewesen zu springen, um sie als eure Wege zu nutzen. Eine wunderschöne abstrakte Welt: Die Farbpalette ändert sich in jedem Level, um die Umgebung, die Tageszeit und die Stimmung jedes Ortes, den ihr erkundet, einzufangen.

Die Farbpalette ändert sich in jedem Level, um die Umgebung, die Tageszeit und die Stimmung jedes Ortes, den ihr erkundet, einzufangen. Jeder Level hat eine Geschichte zu erzählen: Jeder neue Level hat seine eigene lebendige Szenerie mit kleinen Geschichten, die es aufzudecken gilt, inspiriert von echten niederländischen/europäischen Städten und ländlichen Orten.

Jeder neue Level hat seine eigene lebendige Szenerie mit kleinen Geschichten, die es aufzudecken gilt, inspiriert von echten niederländischen/europäischen Städten und ländlichen Orten. Versteckt in den Schatten: In SCHiM gibt es viele versteckte Gegenstände zu entdecken, und wenn ihr diese findet, helft ihr anderen Schim, die Verbindung zu ihrer Sache wiederherzustellen.