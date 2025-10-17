Science Skaters: Rettungsmission im Inneren des Körpers

Aliens haben die Welt erobert, aber zum Glück ist der Schlüssel zur Gegenwehr im Körper des besten Freundes versteckt. Ein Team brillanter junger Wissenschaftler und Abenteurer schrumpft in Science Skaters ihre Körper und nutzt ihre Skateboard-Fähigkeiten, um in den Körper ihres Freundes einzudringen und eine Welt zu erkunden, wie sie sie noch nie zuvor gesehen haben.

Begleitet Max, Jin, Lia und Zev auf ihren Skateboards und dringt in den Körper ihres besten Freundes ein, um ihn vor einer mikroskopisch kleinen Bedrohung zu retten. Erkundet, skatet, löst Rätsel und beantwortet Fragen zu Wissenschaft und zum menschlichen Körper, die für verschiedene Lernstufen angepasst sind.

Skatet durch neue Welten:

25 verschiedene Levels voller Action und Abenteuer!

+60 Herausforderungen zu meistern: Laser, Rätsel, Taifune, klebrige Wände, zerbrochene Brücken, herabfallende Felsen …

Besiegt oder flieht vor vielen verschiedenen Arten von Feinden in jedem Level!

Eine lebendige, unterhaltsame und farbenfrohe Welt, inspiriert vom Inneren des menschlichen Körpers.

Werdet ihr die ultimative Nanobot-Formel finden, um die Welt zu retten?

Verbessert eure Fähigkeiten und passt euren Charakter an:

4 Wissenschaftler zur Auswahl und zum Spielen

Über 20 Gegenstände, mit denen ihr euren Charakter anpassen könnt

Verbessert eure Nano-Werkzeuge und werdet noch stärker!

7 Nano-Fähigkeiten zum Freischalten

Lernen, Sammeln und Spaß haben:

Altersgerechte Rätsel

Wissenswertes über Wissenschaft zum Entdecken und Lernen

Lernt etwas über den menschlichen Körper und rettet gleichzeitig die Welt!