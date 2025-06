Scott Pilgrim EX: Neues Videospiel im Scott Pilgrim-Universum

Autor:, in / Scott Pilgrim EX

Tribute Games hat heute in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences sowie Scott Pilgrim-Schöpfer Bryan Lee O’Malley ein völlig neues, actiongeladenes Videospiel im Scott Pilgrim-Universum angekündigt: Scott Pilgrim EX.

Mit retro-inspirierter Pixelgrafik und chaotischen Koop-Kämpfen für bis zu vier Spieler schickt das Spiel Fans auf ein wildes, zeitreisendes Brawler-Abenteuer durch ein neu interpretiertes Toronto.

Scott Pilgrim EX interpretiert das beliebte Kult-Universum neu und verbindet klassischen Brawler-Charme mit einem modernen Ansatz. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Scott Pilgrim, Ramona Flowers und weiteren Fanlieblingen, um sich in einer verqueren Version von Toronto gegen Dämonen, vegane Handlanger und Roboter zu stellen – auf einer epischen Mission, die Stadt zu retten.

Mit wuchtigen Kämpfen und explosivem Grafikstil erfindet Scott Pilgrim EX das klassische 2D-Brawler-Genre für eine neue Ära neu: mit einer dynamischen Mischung aus energiegeladener Action und spaßiger Charakterentwicklung. Alle sieben spielbaren Charaktere verfügen von Beginn an über ein vollständiges Move-Set, doch durch aufrüstbare Werte und ausrüstbare Special-Items lässt sich das Spielerlebnis individuell anpassen – so fühlt sich jeder Kämpfer einzigartig an.

Das Kreativteam hinter Scott Pilgrim EX vereint zentrale Talente aus dem gesamten Scott Pilgrim-Multiversum und seiner Zeitlinie – die Band kommt wieder zusammen und mit dabei sind:

Bryan Lee O’Malley ,der Schöpfer von Scott Pilgrim, ist als kreativer Berater maßgeblich am Projekt beteiligt. In enger Zusammenarbeit mit den Story- und Design-Teams von Tribute hilft O’Malley dabei, eine völlig neue, originelle Geschichte zu entwickeln, die das Scott Pilgrim-Universum auf kühne, unerwartete Weise erweitert und jedes Bild, jeden Charakterbogen und jede Wendung mit seiner unverkennbaren Stimme und seinem Humor durchdringt.

Die für ihren explosiven Mix aus 8-Bit- und hypermelodischem Rock bekannten Anamanaguchi kehren zu ihren Wurzeln zurück, nachdem sie bereits den Soundtrack zum erfolgreichen Spiel Scott Pilgrim vs. The World: The Game (2010) beigesteuert haben. Der neue Soundtrack enthält mehrere brandneue Titel, die speziell für dieses abgedrehte Abenteuer durch Toronto komponiert und kuratiert wurden.

Der ikonische Pixelkünstler Paul Robertson arbeitet mit dem Inhouse-Team von Tribute Games an den Charakteranimationen zusammen.

BenDavid Grabinski, Regisseur und Showrunner der Animationsserie Scott Pilgrim Takes Off, ist als kreativer Berater mit an Bord.

Spieler tauchen in eine brandneue Story ein, die von Bryan Lee O’Malley gemeinsam mit dem Team von Tribute Games geschrieben wurde. Sie entfesseln kreative Kombos, schwingen verrückte Waffen und prügeln sich im Koop-Modus durch die Levels – untermalt von brandneuer Musik von Anamanaguchi. Scott Pilgrim EX liefert ein neues, mutiges Kapitel für langjährige Fans und Newcomer gleichermaßen.

„Scott Pilgrim EX ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung mit Brawlern – kombiniert mit unserem tiefen Verständnis für Scott Pilgrim“, sagt Jonathan Lavigne, Game Director bei Tribute Games. „Für uns ist das ein echter Full-Circle-Moment. Die ursprünglichen Gründer von Tribute Games haben alle an der ersten Videospiel-Umsetzung von Scott Pilgrim mitgearbeitet, noch bevor wir 2011 das Studio gegründet haben. In diese Welt zurückzukehren, fühlt sich einfach vollkommen natürlich an. Dieses Spiel dreht sich um Freundschaft, unsere Liebe zu Videospielen, Musik und darum, Robotern mit einem Volleyball ins Gesicht zu schlagen. Es steckt voller Lore, Anspielungen, Easter Eggs und Herzblut. Es ist das Scott Pilgrim-Spiel, auf das die Fans gewartet haben.“ „Die Arbeit an diesem Spiel ist ein wahr gewordener Traum, besonders mit diesem Team aus alten Freunden und neuen Mitstreitern. Scott Pilgrim-Fans werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht! EX-pect the un-EX-pected!”, so Scott Pilgrim-Schöpfer Bryan Lee O’Malley. „Als langjährige Unterstützer und Fans von allem, was mit Scott Pilgrim zu tun hat, freuen wir uns sehr über die Rückkehr des Franchise in die Welt der Videospiele“, sagte Bill Kispert, SVP & General Manager, Games & Digital Platforms bei NBC Universal Products & Experiences. „Diese unverwechselbaren Charaktere rocken im interaktiven Format einfach – und wir sind begeistert, mit dieser großartigen Gruppe kreativer Köpfe zusammenzuarbeiten, um ein neues Kapitel von Scott Pilgrim zum Leben zu erwecken.“

Scott Pilgrim EX soll Anfang 2026 für PC und Konsolen erscheinen. Setze das Spiel jetzt auf deine Wunschliste auf Steam.