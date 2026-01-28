Scott Pilgrim EX: Release-Termin im März bestätigt

Neuer Adventure-Brawler Scott Pilgrim EX erscheint am 3. März für PC und Konsolen und enthüllt zwei neue spielbare Charaktere im Release Date-Trailer.

Entwicklungsstudio und Publisher Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) haben heute zusammen mit Universal Products & Experiences in einem brandneuen Trailer verkündet, dass Scott Pilgrim EX, das actiongeladene Beat ‚em up-Abenteuer zur Rettung Torontos, am 3. März in digitaler Ausgabe für PC und Konsolen erscheint.

Neben den zahlreichen Anspielungen auf legendäre Scott Pilgrim-Videospielhelden vergangener Zeiten wurden für Scott Pilgrim EX außerdem zwei neue spielbare Charaktere angekündigt: Matthew Patel und Robot-01.

Die heutigen brandneuen Kämpfer, die zu Scott Pilgrim EX stoßen, sind zwei weitere ehemalige Feinde von Scott und Ramona: Matthew Patel, ein Mitglied der legendären „League of Evil Exes“, sowie Robot-01, eine Kreation zweier Mitglieder der Liga, der Katayanagi-Zwillinge, die einzig dafür gebaut wurde, Scott ordentlich zu vermöbeln.

Matthew Patel bringt theatralisches Flair und mystisches Chaos auf das Schlachtfeld. Mit einem Kampfstil, der Feuer und rituelle Showeinlagen vereint, manipuliert Patel den Verlauf der Kämpfe wie ein Puppenspieler und setzt dabei seine herbeigerufenen Dämonen-Hipster ein, um Gegner abzulenken, Menschenmengen zu kontrollieren und Fallen zu stellen, die das Blatt zugunsten seines Teams wenden. Seine übernatürlichen Fähigkeiten erlauben es ihm, zusätzliche Arme zu beschwören, Flammenstöße zu entfesseln und verheerende Finisher mit mythischer Macht auszuführen.

bringt theatralisches Flair und mystisches Chaos auf das Schlachtfeld. Mit einem Kampfstil, der Feuer und rituelle Showeinlagen vereint, manipuliert Patel den Verlauf der Kämpfe wie ein Puppenspieler und setzt dabei seine herbeigerufenen Dämonen-Hipster ein, um Gegner abzulenken, Menschenmengen zu kontrollieren und Fallen zu stellen, die das Blatt zugunsten seines Teams wenden. Seine übernatürlichen Fähigkeiten erlauben es ihm, zusätzliche Arme zu beschwören, Flammenstöße zu entfesseln und verheerende Finisher mit mythischer Macht auszuführen. Robot-01 hingegen steht für pure Präzision und kompromisslose Zerstörung. Mit Düsenantrieb und Transformationen rauscht er über den Bildschirm und teilt mit rasender Geschwindigkeit brutale Treffer aus. Als für das totale Chaos konzipierte Kampfeinheit verwandelt sich Robot-01 mitten im Gefecht, feuert Fernschuss-Salven ab und entfesselt einen mächtigen Spezialangriff, der explosive Geschosse über den gesamten Bildschirm regnen lässt und Gegnerhorden im Handumdrehen ausradiert.

In Scott Pilgrim EX wurden Mitglieder der coolsten Band von Toronto, den Sex Bob-ombs, entführt und ihre Instrumente gestohlen, während die Stadt von Dämonen, veganen Handlangern und Robotern terrorisiert wird.

Scott Pilgrim, Ramona Flowers und andere unerwartete Verbündete müssen sich quer durch die Stadt prügeln, von den Straßen bis zu den Stränden und vielleicht sogar durch die Zeit, um die Band, die Stadt und die Welt zu retten. Insgesamt werden sieben spielbare Charaktere verfügbar sein, wobei Scott und Ramona vor dem Release von Scott Pilgrim EX noch einen letzten Verbündeten gewinnen werden.

Prügelt euch durch ein wildes, Videospiel-verzerrtes Toronto voller knalliger Farben und versteckter Scott Pilgrim-Referenzen.

Erfüllt Quests, während ihr die Gangs ausschaltet, die über die verschiedenen Stadtteile herrschen. Feinde lassen sich mit dem einzigartigen, aufrüstbaren Arsenal jedes Charakters ausschalten – oder mit allerlei Gegenständen aus der hochgradig interaktiven Spielwelt: von Baseballschlägern über dämonische Stäbe bis hin zu Rüben und mehr.

Mit einer brandneuen Story, die von Bryan Lee O’Malley gemeinsam mit dem Team von Tribute Games geschrieben wurde, sowie völlig neuer Musik von Anamanaguchi, liefert Scott Pilgrim EX ein neues, mutiges Kapitel für langjährige Fans und Newcomer gleichermaßen.

Scott Pilgrim EX erscheint in digitaler Ausgabe am 3. März 2026 für PC und Konsolen, physische Ausgaben folgen in Kürze.

Erlebt, wie Patel und Robot-01 im heutigen Veröffentlichungstermin-Trailer zu Scott Pilgrim EX die Straßen von Toronto aufmischen: