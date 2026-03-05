Scott Pilgrim EX: Wilde Prügeleien im Launch-Trailer

Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) freut sich in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences, Fans von Sex Bob-Omb aus aller Welt in Scott Pilgrim EX auf die rauen Straßen von Toronto einzuladen.
Das Spiel ist digital für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Switch 2 zu einem Preis von 28,99 € erhältlich. Spielerinnen und Spieler können somit endlich ein neues, eigenständiges Abenteuer im Scott Pilgrim-Universum erleben, das gemeinsam vom Serienschöpfer Bryan Lee O’Malley und Tribute Games entwickelt wurde.
Würde es mal im Game Pass zocken, wenn es dort mal kommen sollte.
Is schon auf der Liste 😅✌🏻 hoffe et wird noch besser als Teil 1
Im GP würde ich es mal anspielen.