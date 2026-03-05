Scott Pilgrim EX: Wilde Prügeleien im Launch-Trailer

Image: Tribute Games Inc.

Chaos, Prügeleien und Rock ’n’ Roll: Scott Pilgrim EX ist ab sofort digital erhältlich.

Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) freut sich in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences, Fans von Sex Bob-Omb aus aller Welt in Scott Pilgrim EX auf die rauen Straßen von Toronto einzuladen.

Das Spiel ist digital für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Switch 2 zu einem Preis von 28,99 € erhältlich. Spielerinnen und Spieler können somit endlich ein neues, eigenständiges Abenteuer im Scott Pilgrim-Universum erleben, das gemeinsam vom Serienschöpfer Bryan Lee O’Malley und Tribute Games entwickelt wurde.

  2. Rotten 104665 XP Elite User | 05.03.2026 - 10:39 Uhr

    Is schon auf der Liste 😅✌🏻 hoffe et wird noch besser als Teil 1

    0

