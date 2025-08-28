Scott Pilgrim EX: Zwei neue spielbare Charaktere enthüllt

2 Autor: , in News / Scott Pilgrim EX
Übersicht

Ehemals böse Exen mischen in Scott Pilgrim EX mit: zwei neue spielbare Charaktere enthüllt!

Entwicklungsstudio und Publisher Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) hat heute in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences zwei neue spielbare Charaktere bekannt gegeben, die sich auf die rauen Straßen von Toronto in Scott Pilgrim EX wagen.

Der Abenteuer-Prügler im Retro-Stil markiert Scott Pilgrims erstes komplett neues Videospiel seit über 15 Jahren. Der Kampf um Toronto erscheint Anfang 2026 für PC und Konsole.

Im Kampf gegen die Gangsterbanden, die Toronto übernommen haben, erhalten Scott und Co. Unterstützung von zwei ehemaligen Feinden aus der ikonischen „League of Evil Exes”: dem wuchtigen Schläger Lucas Lee und dem kleinen Wirbelwind Roxie Richter. Beide treten im unverkennbaren, hochqualitativen Retro-Artstyle auf, für den Tribute Games bekannt ist.

Lucas legt eine Pause von seinem Hollywood-Ruhm ein, um allen Bösewichten eine Abreibung zu verpassen, die sich ihm den Weg stellen – mit Grappling-Kampfgeschick und einem voll ausgerüsteten Skateboard (ja, er schlägt Leute damit).

Roxie hingegen bringt ihre typischen Schwertangriffe mit in den Kampf und stürzt sich als flinker, blitzschneller Halb-Ninja ins Getümmel – ausgestattet mit Rauchbomben und Angriffen, die sie auf dem Schlachtfeld in einen tödlichen Wirbelwind verwandeln.

Schaut euch im brandneuen Charakter-Reveal-Trailer von Scott Pilgrim EX an, wie Roxie und Lucas ein paar Gang-Schläger ordentlich vermöbeln:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Scott Pilgrim EX

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Hattori Hanzo 24660 XP Nasenbohrer Level 2 | 28.08.2025 - 09:07 Uhr

    Ich mag Scott Pilgrim, ich mag Shredders Revenge und somit werde ich wohl Toronto aufmischen.

    0
  2. Rotten 67205 XP Romper Domper Stomper | 28.08.2025 - 10:05 Uhr

    Hatte schon mit dem ersten Teil meinen Spaß 😅 werd et mir ma auf die Liste setzen und hoffentlich nit vergessen 😅✌🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort