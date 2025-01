Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat: Familienfreundliche Abenteuer geht weiter

Axel Friedrich hat die große Freude, den nächsten Teil seiner Adventure-Reihe ankündigen zu dürfen: „Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat“.

Begleitet Scott Whiskers auf seinem neuen Abenteuer Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat und stürzt euch in ein buntes, familienfreundliches Erlebnis.

Sonne, Strand und Meer – Piratenschätze, Maya-Riten, ein brodelnder Vulkan – viele Rätsel und liebenswerte Charaktere sorgen für den Urlaub deines Lebens!

Wer es nicht abwarten kann, kann sich die PC-Steam-Demo herunterladen und zwei Stunden spielen, vollständig vertont in Englisch und Deutsch.

In der Galerie gibt es erste Eindrücke zu Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat.