Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat: Release-Termin im Dezember steht fest

Am 18. Dezember erscheint Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat und setzt die Abenteuerreise des beliebten Helden fort.

Ihr erlebt eine vollständig neue Geschichte, die den Charme des Vorgängers aufgreift und euch erneut in eine humorvolle und detailreiche Welt führt. Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat wird auf Xbox und weiteren Plattformen veröffentlicht und ermöglicht euch dadurch ein flüssiges Spielerlebnis auf der aktuellen Hardwaregeneration.

Wenn ihr Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat bis zum Ende durchspielt, findet ihr im Abspann wieder das XboxDynasty Logo, das wie beim vorherigen Teil als Support seinen Platz in den Credits erhält.

Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat führt damit die Tradition fort, besondere Community-Beiträge zu würdigen und gleichzeitig ein klassisches Abenteuererlebnis zu bieten, das besonders Fans des ersten Spiels anspricht.

In der Galerie gibt es einige Eindrücke zu Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat.