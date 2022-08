SCP Secret Files: Xbox-Version erscheint im Jahr 2023

Autor:, in / SCP Secret Files

Inspiriert von dem gemeinschaftlichen Schreibprojekt SCP Foundation, erzählt SCP: Secret Files eine Reihe von Geschichten über die Aktivitäten der fiktiven Organisation, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor außerweltlichen Phänomenen und Anomalien zu schützen.

Ihr tretet als Forschungsassistent ein und müsst ein anstrengendes Einführungsprogramm absolvieren, das euch alles infrage stellen lässt, was ihr wisst. Mit mehreren Protagonisten und Spielstilen, sowie mit einer Geschichte eingebettet in modernste Unreal Engine-Technologie will SCP: Secret Files die bisher getreueste Videospiel-Adaption der SCP-Mythologie sein.

Xiaoliang, Produzent bei GameZoo Studio, sagte: „Es ist unser Privileg, mit diesem Spiel einige der ikonischsten und denkwürdigsten Fälle der SCP Foundation zum Leben zu erwecken. SCP-701 „Die Tragödie des gehängten Königs“ ist eine der Lieblingsgeschichten des Teams und wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Spieler von unserer Adaption halten! Macht euch auf jede Menge Grusel gefasst und haltet die Augen nach weiteren speziellen SCP-Easter Eggs offen!“

Die Xbox-Version von SCP Secret Files erscheint nächstes Jahr für Xbox und PlayStation.