Screamer: Auf dem Weg zum Tournament auf Xbox Series X

Ein neues Gameplay-Video zu Screamer gewährt Einblicke in den Weg zum Tournament und zeigt 13 Minuten Renn-Action und Story auf der Xbox Series X.

Ein neues XboxDynasty-Gameplay-Video zu Screamer liefert frische Eindrücke aus dem Spiel und zeigt den Weg in Richtung Tournament.

Insgesamt 13 Minuten Gameplay geben einen ersten Einblick in das Rennerlebnis auf der Xbox Series X.