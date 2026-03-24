Screamer: Auf dem Weg zum Tournament auf Xbox Series X

Ein neues XboxDynasty-Gameplay-Video zu Screamer liefert frische Eindrücke aus dem Spiel und zeigt den Weg in Richtung Tournament.
Insgesamt 13 Minuten Gameplay geben einen ersten Einblick in das Rennerlebnis auf der Xbox Series X.
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde das Anime Cyberpunk Setting richtig klasse 👌.
Freue mich drauf!
Sieht schon ziemlich nice aus. Ein Anime Racer hatte ich noch nicht gezockt.^^
Ist nichts für mich Anime und Rennspiele beides nicht meine Genre
Ich hau es mal für einen sehr guten Sale auf die WL. Es gibt ja nicht mehr viele brauchbaren Arcade-Racer.
sind mir irgendwie zu viele Zwischendialoge
Hätte es cooler gefunden wenn der Look der autos / Strecke auch etwas mehr anime gewesen wäre vllt. nicht 100% aber so ein neuer look anstatt so normaels NFS grafik.
Irgendwie schon cool, vielleicht im Sale.