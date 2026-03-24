Screamer: Auf dem Weg zum Tournament auf Xbox Series X

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Image: Milestone S.r.l.

Ein neues Gameplay-Video zu Screamer gewährt Einblicke in den Weg zum Tournament und zeigt 13 Minuten Renn-Action und Story auf der Xbox Series X.

Ein neues XboxDynasty-Gameplay-Video zu Screamer liefert frische Eindrücke aus dem Spiel und zeigt den Weg in Richtung Tournament.

Insgesamt 13 Minuten Gameplay geben einen ersten Einblick in das Rennerlebnis auf der Xbox Series X.

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8 Kommentare Added

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  3. RumRoGERs 133505 XP Elite-at-Arms Silber | 24.03.2026 - 19:10 Uhr

    Sieht schon ziemlich nice aus. Ein Anime Racer hatte ich noch nicht gezockt.^^

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  4. Ralle89 106725 XP Hardcore User | 24.03.2026 - 19:40 Uhr

    Ist nichts für mich Anime und Rennspiele beides nicht meine Genre

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  5. Ash2X 324260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.03.2026 - 19:57 Uhr

    Ich hau es mal für einen sehr guten Sale auf die WL. Es gibt ja nicht mehr viele brauchbaren Arcade-Racer.

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  7. EktomorfRoman 66210 XP Romper Domper Stomper | 25.03.2026 - 07:06 Uhr

    Hätte es cooler gefunden wenn der Look der autos / Strecke auch etwas mehr anime gewesen wäre vllt. nicht 100% aber so ein neuer look anstatt so normaels NFS grafik.

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