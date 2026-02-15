Screamer: Auf den Straßen von Neo Rey

Milestone hat einen brandneuen Trailer zu Screamer veröffentlicht, dem futuristischen Arcade-Rennspiel mit packender Story, das am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Der Early Access startet bereits am 23. März.

Das Video beginnt mit dem Song „Survive“ der J-Pop-Band WAGAMAMARAKIA und bereitet die Bühne für die ersten Stunden des Spiels mit einer hochkarätigen Mischung aus JRPG-inspirierter Erzählkunst, filmreifen Zwischensequenzen und spektakulärem Gameplay.

Die narrativen Sequenzen zeigen, dass jedes Team seine eigene Hintergrundgeschichte und seine eigenen Gründe hat, am größten illegalen Straßenrennen aller Zeiten teilzunehmen. Schnell wird klar, dass der von dem geheimnisvollen Mr. A ausgelobte Preis in Höhe von einer Milliarde Dollar nur ein Teil des Puzzles ist, das die Screamers dazu treibt, auf den Straßen von Neo Rey alles zu riskieren.

Diese Vielfalt erstreckt sich auch auf die Autos selbst, die sich durch unterschiedliches Handling und einzigartige Fähigkeiten auszeichnen, die die Persönlichkeit und den Stil ihrer Fahrer widerspiegeln.

Die von internationalen Synchronsprechern vertonten Dialoge enthüllen die zwischenmenschlichen Dynamiken innerhalb jedes Teams. Zudem werden im Trailer die Kernmechaniken des Spiels gezeigt, wie die Twin-Stick-Steuerung sowie das Echo-System für offensive und defensive Aktionen. Weiterhin erfährt man Details über Teamrennen, bei denen es nicht ausreicht, als Erster die Ziellinie zu überqueren, um den Sieg zu erringen.

Screamer erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und kann direkt vorbestellt werden. Für Sammler gibt es auch eine aufwändige Collector’s Edition mit zahlreichen physischen und digitalen Goodies. Aber nur solange der Vorrat reicht.