Screamer: Echo-System im Blickpunkt

Milestone setzt die detaillierte Betrachtung des Gameplays von Screamer mit dem zweiten Teil eines Videointerviews fort, in dem Game Director Federico Cardini und Milestone Development & Creative Director Michele Caletti zu Wort kommen. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Echo-System, einem Grundpfeiler sowohl der Erzählung als auch der Mechanik des Spiels.

Das Echo-System basiert auf zwei wichtigen Ressourcen: Sync und Entropy. Sync kann passiv oder aktiv aufgebaut werden, indem man den Active Shift ausführt, ein rechtzeitiges Hochschalten, welches das Automatikgetriebe des Fahrzeugs ergänzt. Sync ist dabei eine vielseitige Ressource: Es kann zum Boosten oder als Schild gegen feindliche Angriffe eingesetzt werden.

Sync belohnt Spieler also für geschicktes Fahren und gut getimte Aktionen und verschafft ihnen sowohl beim Rennen als auch im Kampf Vorteile.

Ein wichtiger Punkt ist, dass der Einsatz von Sync auch Entropy erzeugt, die Energie, die für die beiden Angriffsmechanismen Strike und Overdrive genutzt wird. Strike ist ein kurzer, aber tödlicher Angriff, der Gegner explodieren lassen kann. Overdrive hingegen ist ein Zustand des Fahrzeugs mit Power-Up, der mit hohem Risiko verbunden ist, aber auch hohe Belohnungen mit sich bringt. Overdrive erhöht die Geschwindigkeit, gewährt vorübergehenden Schutz und ermöglicht es, Gegner außer Gefecht zu setzen. Allerdings explodieren Autos im Overdrive-Modus, wenn sie gegen eine Wand prallen. Während Strike nur einen Teil der Entropy nutzt, verbraucht Overdrive diese komplett, sodass eine strategische und kluge Nutzung beider Optionen für den Erfolg unerlässlich ist.

In Screamer entwickeln sich die Rennen dynamisch, während Sync und Entropy aufgebaut und eingesetzt werden. Gleichzeitig sorgen Unterschiede in den Fähigkeiten der Charaktere und im Fahrverhalten der Fahrzeuge für einzigartige Herausforderungen in jeder Runde, sowohl offline als auch online, wo teamorientiertes Racing großgeschrieben wird.

Screamer erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der zweite Teil des Interviews kann hier angesehen werden:

https://youtu.be/Z-rocvdEp4I