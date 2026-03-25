Screamer: Gameplay enthüllt rasante Action und pures Drift Chaos auf der Xbox Series X

Screamer zeigt sich in zwei neuen Gameplay-Videos mit rasanten Rennen und chaotischen Driftmomenten auf der Xbox Series X.

Schon nach wenigen Sekunden wird klar, wohin die Reise geht: Tempo, Kontrolle und Chaos liegen in Screamer gefährlich nah beieinander. Zwei neue Gameplay-Videos liefern jetzt frische Eindrücke aus dem Rennspiel und zeigen, wie schnell sich ein sauberer Lauf in ein wildes Spektakel verwandeln kann.

Im ersten Video mit dem Titel „Like a Shooting Star“ steht die Geschwindigkeit im Mittelpunkt. Rasante Streckenabschnitte, aggressive Kurven und ein spürbares Tempo vermitteln einen ersten Eindruck davon, wie intensiv die Rennen in Screamer ausfallen können. Die Präsentation auf der Xbox Series X sorgt dabei für ein flüssiges Gesamtbild, das den Fokus klar auf das Fahrgefühl legt.

Ganz anders, aber nicht weniger unterhaltsam, fällt das zweite Video aus. Unter dem Titel „Wir lernen das Driften und es wird direkt chaotisch“ rückt die Fahrzeugkontrolle in den Vordergrund. Erste Driftversuche entwickeln sich schnell zu unvorhersehbaren Situationen, in denen jede Kurve zur Herausforderung wird. Statt perfekter Linienführung dominiert hier das Chaos, das dem Spiel eine spürbar dynamische Note verleiht.