Screamer: Heck-Spoiler-Alarm im März 2026

Milestone hat heute das Erscheinungsdatum für die Rückkehr seiner bekanntesten IP enthüllt. Screamer, im deutschsprachigen Raum besser bekannt als „Bleifuss“, wird am 26. März 2026 generalüberholt und frisch lackiert für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Die Ankündigung erfolgte während der The Game Awards 2025, bei denen auch ein neuer Story-Trailer zum Spiel vorgestellt wurde, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Screamer wurde von JRPGs inspiriert und lässt Spieler an einem illegalen Straßenrennen-Turnier teilnehmen, bei dem fünf rivalisierende Teams gegeneinander antreten.

Jedes Team besteht aus einem Anführer sowie zwei weiteren Racern und bringt jeweils seine eigenen Motive, Geschichten und Geheimnisse mit auf die Rennstrecke. Im Laufe der Kampagne erleben Spieler alle miteinander verwobenen Story-Elemente indem sie mit allen Charakteren durchspielen.

Die Geschichte spielt in einer dystopischen Welt voller Anime-Ästhetik sowie futuristischer Vibes und wird in insgesamt über 30 Minuten langen Zwischensequenzen erzählt.

Diese Sequenzen wurden von Polygon Pictures, einem der ältesten und renommiertesten japanischen Animationsstudios, produziert. Als Voice Actors für zwei der Hauptcharaktere sind mit den international bekannten Schauspielern Troy Baker und Aleks Le echte Hochkaräter mit an Bord.

Der spannungsgeladene und atmosphärische Story-Trailer von Screamer gibt einen Vorgeschmack auf das, was Spieler erwartet: ein neues und frisches Erlebnis im Bereich der Arcade-Rennspiele.

Auch abseits der Story bietet Screamer Innovationen wie die Twin-Stick-Steuerung und eine Verschmelzung von Racing- und Kampfaktionen.

Das Echo-System ist ein einzigartiges Feature, welches die Story mit dem Gameplay verbindet. Die Spieler müssen die beiden Ressourcen Sync und Entropy generieren, um damit Angriffs- und Verteidigungsaktionen durchzuführen.

Screamer erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und kann ab sofort vorbestellt werden. Für Sammler gibt es auch eine aufwendige Collector’s Edition mit zahlreichen physischen und digitalen Goodies. Aber wie auch im Spiel an sich, muss man schnell sein, denn die Edition ist nur in limitierter Stückzahl erhältlich.

Der brandneue Story-Trailer kann hier angesehen werden: