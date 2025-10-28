Screamer: Innovative Spielmechaniken unter die Lupe genommen

Milestone bietet den Fans in einem neuen Videointerview mit Game Director Federico Cardini und Milestone Development & Creative Director Michele Caletti einen detaillierten Einblick in Screamer.

Die beiden sprechen über die Vision und die einzigartigen Spielmechaniken, die Screamer zu einem neuartigen Erlebnis im Genre der Arcade-Rennspiele machen.

Eine der wichtigsten Innovationen des Spiels, die Twin-Stick-Steuerung, ermöglicht getrenntes Lenken und Driften. Das bedeutet, dass mit einem Stick präzise Kurven gefahren und mit dem anderen rasante Manöver ausgeführt werden. Dabei können beide Techniken nahtlos kombiniert werden, um ein Maß an Kontrolle zu erreichen, das weit über traditionelle Arcade-Rennspiele hinausgeht.

Wie im Video erklärt, stehen im Mittelpunkt von Screamer Teams aus drei Charakteren, mit jeweils einem Anführer und zwei unterstützenden Mitgliedern. Während die Autos der Mitglieder den Fokus eher auf die Kampfdynamik legen, sind die Autos der Anführer für maximale Geschwindigkeit und Leistung konzipiert und bieten eine andere Art der Herausforderung, die es zu meistern gilt. Aufgrund von 15 verschiedenen Autos, jeweils mit einzigartigen Skills, ist es wichtig, den Charakter zu finden, der am besten zum eigenen Spielstil passt.

Die Skills der Charaktere sind mit der Erzählstruktur des Spiels verwoben, die auch eines der zentralen Gameplay-Elemente vorantreibt: das Echo-System. Diese Technologie ist in jedem Fahrzeug installiert und treibt sowohl die Renn- als auch die Kampfmechanik durch zwei Arten von Ressourcen an: Sync und Entropy. Sobald Sync aufgebaut ist, kann es zum Boosten und Abschirmen verwendet werden, während Entropy für zwei Kampfaktionen namens Strike und Overdrive genutzt wird. Da das Echo-System ein wichtiges Element der Handlung und des Gameplays ist, wird es im noch folgenden zweiten Teil des Interviews näher beleuchtet werden.

Screamer erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Das Interview kann hier angesehen werden:



