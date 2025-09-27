Screamer: Japanische Idole geben Gas

Milestone hat das zweite Team des kommenden Rennspiels Screamer vorgestellt: Strike Force Romanda. Das Trio, einst eine der erfolgreichsten Popgruppen Japans, stellt sich der Herausforderung in den Straßen von Neo Rey.

Sie wollen ihren weltweiten Ruhm zurückgewinnen und auch neue Fans mit ihrem charakteristischen Stil, einer schillernden Mischung aus Farben, Mode und dynamischer Energie, begeistern.

Ritsuko Imai, die Leadsängerin und Komponistin der Band, führt das Team mit derselben Entschlossenheit an, die sie zu einem Star gemacht hat, obwohl sie hinter ihrer glanzvollen öffentlichen Fassade tiefe Verletzlichkeit verbirgt.

An ihrer Seite steht die junge Hina Yamano, impulsiv und rebellisch, immer bereit, die Gruppe in mutige neue Richtungen zu führen. Akane Hyuga, eine der Gründerinnen der Band, ist hingegen als ruhige Kraft und strategischer Kopf der Gruppe bekannt.

Doch die Strike Force Romanda will nicht nur ihren Platz im Rampenlicht zurückerobern, sondern wird auch von einer Motivation angetrieben, die weit über Ruhm und Ehre hinausgeht und sehr persönliche Gründe hat.

Screamer erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der Strike Force Romanda -Trailer kann hier angesehen werden: